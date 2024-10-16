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▲7-11開賣「秘製炸醬麵新極大飯糰」49元、「椒鹽大雞排便當」119元。（圖／業者提供）

▲7-11哈燒專櫃「蜜汁大雞排」原價79元，限時兩片99元，相當於6.3折。（圖／業者提供）

▲10月19日、10月20日使用icash Pay、icash2.0支付，7-11霜淇淋、思樂冰、酷聖石霜淇淋買1送1。（圖／業者提供）

▲10月18日至10月20日全家霜淇淋買一送一。（圖／業者提供）

▲全家APP「行動購」設有即期良品專區，可用會員1點加購超低折扣即期品。（圖／手機截圖）

買超商比逛夜市還划算！7-11「哈燒專櫃」限時7天祭出蜜汁大雞排2件99元，換算下來一片雞排不到50元；另有限時2天霜淇淋、思樂冰全口味買1送1。全家便利商店響應世界糧食日，在「全家行動購」打造即期專區，會員用1點就可用19元購買瓜瓜園夯甜薯條。7-ELEVEN觀察到MZ世代（指1981年至2010年出生）消費者喜歡大份量且有創意的食物，御飯糰推出驚喜新口味，挑戰「飯加麵」的獨特吃法，首度開發「秘製炸醬麵新極大飯糰」（49元），將全民熟悉的炸醬麵做成內餡，一口咬下有鹹香豆瓣醬和泡麵，不只口感特別、也很飽足。除了創新飯糰，今（16）日起開賣「椒鹽大雞排便當」，售價119元，10月16日至10月29日憑OPENPOINT 1點特價109元。而在近80間7-11門市限定販售的「哈燒專櫃」，10月16日至10月22日限時7天，推出蜜汁大雞排2件99元優惠，等於一片雞排只要50元。民眾最喜愛的霜淇淋買一送一再度登場，在10月19日、10月20日限時2天，只要使用icash Pay／icash2.0卡支付，可享霜淇淋、思樂冰特大杯、酷聖石霜淇淋全口味買一送一。全家霜淇淋也有買一送一，10月18日至10月20日共3天，到門市不限支付方式都有買一送一。全家便利商店響應今（16）日世界糧食日，特別和金色三麥跨產業合作，針對雙方生產鏈中的土司邊、麥芽粕等剩食餘料，聯名開發出「永續啤酒」、「香檸蜂蜜滿餡」、「麥麥椪柑乳酪小土司」。號召全民惜食，全家旗下「全家行動購」打造即期良品專區，只要會員點數1點，就能用超低折扣換購百項常溫與冷凍即期品，堪稱電商版「友善食光」，《NOWnews》整理省錢即期品價格一次看。◾Picard煎烤蔬菜600g特價85元，5折（原價169元）◾Picard巧克力鹹奶油冰淇淋卷2入特價49元，2.2折（原價219元）◾瓜瓜園夯甜薯條100g特價19元，4.5折（原價42元）◾再睡5分鐘日安紅歐蕾圓圓君200g特價29元，3.7折（原價79元）◾若女食品蝦肉海鮮丸子252g特價59元，3.5折（原價169元）◾水永水產烤肥美多線魚130g特價90元，5折（原價179元）