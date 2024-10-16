買超商比逛夜市還划算！7-11「哈燒專櫃」限時7天祭出蜜汁大雞排2件99元，換算下來一片雞排不到50元；另有限時2天霜淇淋、思樂冰全口味買1送1。全家便利商店響應世界糧食日，在「全家行動購」打造即期專區，會員用1點就可用19元購買瓜瓜園夯甜薯條。
7-11賣炸醬麵御飯糰，挑戰「飯加麵」吃法
7-ELEVEN觀察到MZ世代（指1981年至2010年出生）消費者喜歡大份量且有創意的食物，御飯糰推出驚喜新口味，挑戰「飯加麵」的獨特吃法，首度開發「秘製炸醬麵新極大飯糰」（49元），將全民熟悉的炸醬麵做成內餡，一口咬下有鹹香豆瓣醬和泡麵，不只口感特別、也很飽足。
7-11限時7天，蜜汁大雞排2件99元
除了創新飯糰，今（16）日起開賣「椒鹽大雞排便當」，售價119元，10月16日至10月29日憑OPENPOINT 1點特價109元。而在近80間7-11門市限定販售的「哈燒專櫃」，10月16日至10月22日限時7天，推出蜜汁大雞排2件99元優惠，等於一片雞排只要50元。
☑️7-11哈燒專櫃門市查詢（點此看）
7-11、全家霜淇淋買一送一都來了！
民眾最喜愛的霜淇淋買一送一再度登場，在10月19日、10月20日限時2天，只要使用icash Pay／icash2.0卡支付，可享霜淇淋、思樂冰特大杯、酷聖石霜淇淋全口味買一送一。
全家霜淇淋也有買一送一，10月18日至10月20日共3天，到門市不限支付方式都有買一送一。
全家APP即期專區最低2.2折，省錢清單一次看
全家便利商店響應今（16）日世界糧食日，特別和金色三麥跨產業合作，針對雙方生產鏈中的土司邊、麥芽粕等剩食餘料，聯名開發出「永續啤酒」、「香檸蜂蜜滿餡」、「麥麥椪柑乳酪小土司」。
號召全民惜食，全家旗下「全家行動購」打造即期良品專區，只要會員點數1點，就能用超低折扣換購百項常溫與冷凍即期品，堪稱電商版「友善食光」，《NOWnews》整理省錢即期品價格一次看。
🟡「全家行動購」即期良品清單（需用會員1點加購）
◾Picard煎烤蔬菜600g特價85元，5折（原價169元）
◾Picard巧克力鹹奶油冰淇淋卷2入特價49元，2.2折（原價219元）
◾瓜瓜園夯甜薯條100g特價19元，4.5折（原價42元）
◾再睡5分鐘日安紅歐蕾圓圓君200g特價29元，3.7折（原價79元）
◾若女食品蝦肉海鮮丸子252g特價59元，3.5折（原價169元）
◾水永水產烤肥美多線魚130g特價90元，5折（原價179元）
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