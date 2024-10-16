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民進黨立委洪申翰日前揭露台北市府列冊萬華區僅2名拾荒者，其餘拾荒者無法領取「資收關懷計畫」補助，台北市長蔣萬安今（15）回應稱是中央未納入廢紙類，北市府更加碼嗆洪是當代版「何不食肉糜」。對此洪申翰今（16）日再發文，邀請蔣萬安一起到街頭看拾荒者真實處境「你敢不敢？」而不是坐冷氣房，繼續講那些糟蹋艱苦人的話。政府為照顧社會弱勢拾荒者，由環境部規劃「資收關懷計畫」，來對弱勢拾荒者的回收物加成給付，由地方政府進行列冊拾荒者才得以申請補助，每人每月最高可領取5000元。而洪申翰日前則揭露，全台目前有將近2700名拾荒者接受「資收關懷計畫」幫助，北市府僅有30人列冊，而萬華區更只有2人。對此蔣萬安日前回應稱是中央未納入廢紙類，無法增加參與意願。北市府更加碼嗆洪是當代版「何不食肉糜」。洪申翰今日再發文，邀請蔣萬安跟他一起到台北街頭上，看看這些拾荒者的真實處境？看看這些艱苦人，到底需不需要中央編列的收入補貼？「你敢不敢？」只要到這些現場看過，就會知道，每個月3000元，對這些拾荒者來說是多大的幫助，而市府想要眼不見為淨，所以不願意列冊的態度，就是讓他們無法得到幫助的原兇。對於北市府副發言人稱「何不食肉糜」，洪申翰表示，自己真的笑出來，代表這個人不了解這5個字的意思，如果他了解意思，就會知道，最匹配這5個字的，就是手握權力，卻不願苦民所苦的蔣萬安市府。最後洪申翰再次對蔣萬安提出邀請，一起到拾荒者的勞動現場體驗看看，不要只坐在冷氣房，繼續講那些推卸責任，又糟蹋艱苦人的話。