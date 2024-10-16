美國職棒大聯盟（MLB）季後賽美聯冠軍戰G2，紐約洋基在今（16）日在主場續戰克里夫蘭守護者，進入季後賽後手感冰冷的「法官」Aaron Judge在7局下敲出本季季後賽首轟，這發全壘打是Judge生涯在季後賽的第14轟，在洋基隊史上排在第5名，距離「棒球之神」Babe Ruth僅差1轟。
例行賽猛如虎 Judge一進季後賽就「軟趴趴」
Judge在進入季後賽後，手感冷冰冰，分區系列賽面對皇家隊個人13個打數僅敲出2安，打擊率僅有0.143，遲遲未能替球隊建功，也引來不少紐約球迷謾罵，嘲諷Judge只會打例行賽，一到季後賽手感就「軟趴趴」
一吐怨氣 「法官」終於開庭
在美聯冠軍戰G1，Judge依舊沒能敲出安打，但在G2的7局下，Judge終於一怨氣，敲出個人本季季後賽首轟，繞壘時也露出笑容，目前Judge生涯在季後賽共敲出14轟，在在洋基隊史上排名第5，距離「棒球之神」Babe Ruth僅差1轟，洋基隊史在季後賽敲出最多轟的是Bernie Williams，他在季後賽一共敲出22發全壘打。
此外根據大聯盟數據專家Sarah Langs指出，Judge開轟的這球，離地大約有3.96英尺（約1.2公尺）的距離，這球也成為Judge生涯第二高開轟的球。
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Judge在進入季後賽後，手感冷冰冰，分區系列賽面對皇家隊個人13個打數僅敲出2安，打擊率僅有0.143，遲遲未能替球隊建功，也引來不少紐約球迷謾罵，嘲諷Judge只會打例行賽，一到季後賽手感就「軟趴趴」
一吐怨氣 「法官」終於開庭
在美聯冠軍戰G1，Judge依舊沒能敲出安打，但在G2的7局下，Judge終於一怨氣，敲出個人本季季後賽首轟，繞壘時也露出笑容，目前Judge生涯在季後賽共敲出14轟，在在洋基隊史上排名第5，距離「棒球之神」Babe Ruth僅差1轟，洋基隊史在季後賽敲出最多轟的是Bernie Williams，他在季後賽一共敲出22發全壘打。
此外根據大聯盟數據專家Sarah Langs指出，Judge開轟的這球，離地大約有3.96英尺（約1.2公尺）的距離，這球也成為Judge生涯第二高開轟的球。