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▲MLB美聯冠軍戰G2，洋基今（16）日續在主場迎戰守護者，洋基王牌先發Gerrit Cole此戰雖然投不滿5局，不過當家重砲「法官」Aaron Judge總算醒過來，7局下敲出一發大號的2分彈，終場就率領洋基以6：2贏球。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB）季後賽美聯冠軍戰G2，紐約洋基在今（16）日在主場續戰克里夫蘭守護者，Judge在進入季後賽後，手感冷冰冰，分區系列賽面對皇家隊個人13個打數僅敲出2安，打擊率僅有0.143，遲遲未能替球隊建功，也引來不少紐約球迷謾罵，嘲諷Judge只會打例行賽，一到季後賽手感就「軟趴趴」在美聯冠軍戰G1，Judge依舊沒能敲出安打，但在G2的7局下，Judge終於一怨氣，敲出個人本季季後賽首轟，繞壘時也露出笑容，目前Judge生涯在季後賽共敲出14轟，在在洋基隊史上排名第5，此外根據大聯盟數據專家Sarah Langs指出，Judge開轟的這球，離地大約有3.96英尺（約1.2公尺）的距離，這球也成為Judge生涯第二高開轟的球。