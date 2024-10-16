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經濟部長郭智輝日前提出，在菲律賓等鄰近國家協助廠商建綠電廠，再將綠電運回台灣的方案，引發國內討論。對此，國民黨立委李彥秀指出，郭智輝的說法證明「台灣真的很缺電」，再次證明民進黨的能源政策、電力能源配比以及再生能源發展，徹底破產。李彥秀指出，經濟部長的一言一行都代表政府的意志與政策，在菲律賓、日本蓋電廠，用海底電纜運回台灣，真的有經過審慎的內部評估嗎？還是看報治國、信口開河？經濟部必須立刻說清楚講明白，而不是每天漫無邊際地「講幹話」。針對郭智輝的說法，李彥秀認為，證明「台灣真的很缺電」，而且非常缺綠電，再次證明民進黨的能源政策，包括電力能源配比以及再生能源發展徹底破產。李彥秀也說，郭智輝的說法根本是打臉總統賴清德剛剛才提出的「全社會防衛韌性規劃」，在規劃當中，把電廠設在海外，在遇到緊急狀況的時候，等於將國家的能源命脈交給他國決定，加上長達超過300公里的海底電纜配送，如何防止電纜遭破壞切斷？她痛批，郭智輝根本就是「脆化」國安防衛能力。郭智輝說「已經透過AIT的協助，尋求在菲律賓或日本興建綠電電廠」；李彥秀指出，這根本就是再次打臉外交部及部長林佳龍，台灣在日本、菲律賓都設有代表處，都有大使，不透過外交管道接洽，卻要找AIT協助，根本就沒有把林佳龍放在眼裡，也沒有把外交單位與外交官放在眼裡。李彥秀說，郭智輝口中的「偉大計畫」，是科技綠能公司SunCable在澳洲太陽能廠的計畫項目之一，主要是為達爾文（Darwin）大型工業客戶供電，預計2027年才要決定是否投資，2030年才開始供電。至於要牽海底電纜到新加坡為大型工業客戶供電，根本就「八字沒一撇」，該計畫究竟是新加坡國家能源的政策？還是商業行銷策略？都還有待觀察。