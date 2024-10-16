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▲《黑白大廚》在全球熱播，討論度極高，確定將繼續拍攝第2季。（圖／netflixkr IG）

▲戈登拉姆齊（中）有「地獄廚神」的封號，罵哭過不少廚師，對待料理相當認真且嚴格。（圖／Gordon Ramsay臉書）

▲《黑白大廚》第1季評審是重量級美食專家白種元（左），和韓國唯一米其林三星主廚安成宰（右）。（圖／netflixkr IG）

南韓人氣料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》播出後掀起全球熱潮，連續3週登上Netflix非英語類節目排行第一，昨（15）日官方也搶在熱度還沒消退時，火速宣布確定要製作第2季，預計明年開始拍攝，下半年就能播出。現在還有消息指出，第2季《黑白大廚》將找來英國真人秀《地獄廚房》的大廚戈登·拉姆齊（Gordon Ramsay），製作人證實已經發出邀請。《地獄廚房》第2季確定開拍，將繼續由南韓製作公司「Studio Slam」的製作人金學民、金恩智和企劃莫恩雪攜手製作，讓粉絲相當期待。昨日金學民也預告，第2季會帶來更棒的創意回饋觀眾，現在他也證實，有邀請《地獄廚房》的大廚戈登·拉姆齊來韓國參與拍攝，但還沒得到回覆，不過消息曝光已經掀起大批粉絲討論。製作人也透露，第一季播出後，其實他們就主動跟戈登的公司聯繫了，因為戈登擔任過很多料理節目的評審，因此製作單位認為，這次可能可以讓戈登試著參加比賽，等於戈登如果答應韓國的邀約，他將成為第2季《黑白大廚》參賽者，黃金陣容讓勢必會提高節目的看點，會擦出怎樣的火花讓觀眾相當期待。至於其他相關細節目前官方尚未說明，但他們表示，第2季應該會繼續讓評審白種元、安成宰回歸，認為兩人是節目極具代表性的重要人物，但目前相關方案都還在商量當中。製作單位也表示，他們沒想到第1季播出後，就收到來自四面八方的參賽請求，廚師、觀眾們的熱情都讓他們嚇到了，也非常感謝大家的支持，期待很快就能帶著新作品和觀眾見面。