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經濟部長郭智輝近日拋「赴菲律賓蓋綠電廠送電回台」，挨批發言太輕率，今（16）日於立法院經濟委員會上數度致歉，並表示現在已開始尋求學者專家進行評估與分析，目標半年內提出完整的可行性報告。郭智輝14日出席「印太戰略智庫」成立酒會時宣布，將在菲律賓設置電廠，把綠色電力帶回來台灣，15日受訪證實，為滿足台灣國內綠電需求，要在海外蓋綠電電廠，再透過船隻或海底電纜運輸回國內。此話一出，引發外界討論，今早赴經委會針對「我國電力能源配比執行現況與未來規劃」進行報告，並備質詢，菲律賓蓋綠電議題也成為關注焦點。郭智輝會前接受媒體聯訪時表示，先前的發言只是在「印太戰略智庫」論壇上的討論，認為同盟區域國家在綠電方面，可以互相支援，但外界對於此議題的時空「跳太快」，已經討論到何時蓋電廠，這類的問題他無法回答。朝野立委對於此議題表達關切，國民黨立委張嘉郡、楊瓊瓔批，郭智輝作爲經濟掌舵手，尚未盤點線損率、耗費時間與成本等就信口開河。郭智輝回應，目前議題仍在意見交流階段，對於近幾日不夠精準的發言讓媒體與外界誤解，他數度致歉，現在已開始尋求學者專家進行評估分析，希望半年內能再提出完整的可行性報告。郭智輝拋赴菲律賓種綠電，民進黨立委邱議瑩關心台電想法，台電董座曾文生表示，現在已有許多新的電力技術正在發展中，且倡議全球合作，台電對於相關研究也都持續進行，長程運輸需運用高壓直流電電纜，若能普及應用、成本下降，將是未來電網建設採取的方式之一，但在這方面如果是國際合作就需要更多的彈性，故不一定是由身為國營公司的台電負責。