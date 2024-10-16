時序進入10月中下旬，西北太平洋可能還有颱風生成！臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，關島至菲律賓東方一帶，下週熱帶系統活躍，歐洲模式的「系集圖」已經出現密密麻麻的路徑；中央氣象署也說，不排除有颱風等熱帶系統生成，但時間還早，需要持續觀察。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（16）日上午發文表示，歐洲模式的系集圖顯示，「下週關島至菲律賓東方之間又開始密密麻麻，表示熱帶系統又將活躍，預估會有1至2個颱風之類的東西出現。」
「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，目前各家模式看法頗為分歧，包括連AI模式也不太穩定，暫時還無法評估是否影響台灣，「建議大家先不要急不要慌，再觀察一下。」
據氣象署資料顯示，今年颱風生成的總數，目前為止共計19個，與日本氣象廳所統計，每年西北太平洋及南海海域平均約有25個颱風生成相較，數量明顯偏少，其中也只有凱米及山陀兒颱風侵襲台灣。
氣象署強調，關島至菲律賓東方10月後仍處於低壓帶，下週確實有熱帶系統發展的機率，其發展強度、位置及未來路徑仍有較大不確定性，氣象署將密切觀察。
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，目前各家模式看法頗為分歧，包括連AI模式也不太穩定，暫時還無法評估是否影響台灣，「建議大家先不要急不要慌，再觀察一下。」
據氣象署資料顯示，今年颱風生成的總數，目前為止共計19個，與日本氣象廳所統計，每年西北太平洋及南海海域平均約有25個颱風生成相較，數量明顯偏少，其中也只有凱米及山陀兒颱風侵襲台灣。
氣象署強調，關島至菲律賓東方10月後仍處於低壓帶，下週確實有熱帶系統發展的機率，其發展強度、位置及未來路徑仍有較大不確定性，氣象署將密切觀察。