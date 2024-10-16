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▲郝劭文結婚2年，今日在社群平台宣布妻子懷孕的好消息。（圖／李寧瑞小紅書）

男星郝劭文與妻子李寧瑞於2022年登記結婚，郝劭文與妻子的8歲女兒相處融洽，兩人時常在社群平台上分享生活點滴。今（16）日夫妻倆驚喜宣布好消息，李寧瑞曬照分享自己懷孕喜訊，郝劭文還開心親吻老婆孕肚！李寧瑞透過社群平台分享無數照片圖，笑稱：「最近有點脹氣！」但其實是自己順利懷孕，只見郝劭文開心地親吻愛妻的孕肚，兩人出門一同看展覽也不忘為孕肚留下數張愛的合影，照片中可以看見夫妻二人周圍都洋溢著幸福美滿的氛圍。郝劭文2022年4月宣布求婚成功，與化妝師李寧瑞結為夫妻，求婚過程相當浪漫讓眾人羨慕不已，不過李寧瑞先前曾有一段婚姻並育有1女，婚後便開始過上一家3口的幸福生活，郝劭文也經常透過影片分享與女兒相處狀況，溫柔的教育方式經常在網路上掀起討論。郝劭文4歲就演出《新烏龍院》系列電影，因可愛外型加上逗趣演技紅遍兩岸，近期也將事業重心轉往中國，至今仍未返台。近期也憑藉著特殊風格開始直播帶貨，吸引不少粉絲前往觀看。