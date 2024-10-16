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▲▼小湯圓一出生就有臉部五官不對稱的問題，導致牠天生就帶有魅惑的邪笑，長大還越來越明顯。（圖／翻攝自IG@evil_tangyuan412）

中國一名網友收編一隻流浪英國短毛貓，過不久貓咪生下一隻天生顏面有殘疾的小奶貓，雖然不影響生活，卻讓小貓天生就自帶邪惡的歪嘴笑容，飼主原以為長大就會漸漸消失，沒想到卻越來越明顯，對比照曝光後，讓萬名網友笑噴直呼：「這根本是惡魔之子！」抖音網友「咚了個冬」幾年前在路邊撿回一隻英國短毛貓，收編後取名為「冬冬」。冬冬被撿到時就已經懷有身孕，過了30天後生下貓寶寶「小湯圓」，不過小湯圓一出生就有臉部五官不對稱的問題，導致牠嘴巴歪斜，雖然不影響生活，卻讓小湯圓天生就帶有魅惑的邪笑。飼主原先以為小湯圓長大就會變正常，他也定期觀察「邪惡力量」生長情況，沒想到小湯圓成年後，邪笑卻變得更加明顯，無論心情好壞都露出奸詐的表情。飼主也透露，小湯圓又乖又壞，經常對主人又咬又舔，來表達親近。小湯圓從小到大的對比照曝光後，引來萬名網友朝聖笑喊，「哈哈哈真的好邪惡的臉喔，一種每天都在算計你的感覺」、「這根本是惡魔之子」、「一看就知道是惡屬性」、「就是喜歡長得壞壞的，不是長壞掉的」、「這種壞笑我可以！可愛死」。