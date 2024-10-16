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NBA美國職籃季前熱身賽，今（16）日洛杉磯湖人與金州勇士在賭城拉斯維加斯展開對決，而這也是LeBron James、Stephen Curry2人自從巴黎奧運助美國隊奪金之後，首度正面碰頭。而此戰，而「皇之子」Bronny James則在第四節以替補身分上場，最終勇士靠著小將Moses Moody攻下全場最高21分帶領之下，本場比賽上半場勇士團隊整體在命中率發揮較為出色，半場團隊投籃命中率來到了高達46.2%，三分命中率則為30.4%，至於湖人隊方面，團隊半場投籃命中率為39.1%，但三分球僅有19投4中，命中率稍顯低迷，雙方易籃再戰後，勇士依舊在進攻端較佔據優勢，單節打出一波25：19攻勢，三節打完後分差已拉開至83：70的雙位數差距。來到第四節比賽，，而比賽後續則是來到垃圾時間，終場勇士就以14分之差擊敗湖人，熱身賽順利收下5連勝，至今尚未在熱身賽上嘗過敗績。