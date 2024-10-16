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當沖證交稅從千分之3減半至千分1.5將於今（113）年底到期，立法院財政委員會今（16）日審查當沖降稅再延長修法，財政部與金管會也達共識希望再延長3年。不過，藍綠立委都有人反對，認為當沖降稅宛如吸食興奮劑，甚至把特效藥當保健品吃，金管會副主委陳彥良則坦言當沖降稅不能變持續性，但就像「在芭樂上灑點鹽巴會比較甜」，立委建議，修法應設「落日條款」，財政部長莊翠雲表示，市場變動瞬息萬變，要看市場情形，滾動檢討。國民黨立委林德福質詢提到，當初當沖降稅是基於股市量能創新低，為振興股市而考量，結果一延再延，但延長的理由不但不同，當沖降稅宛如吸食「興奮劑」，為刺激台股量能在所不惜，這難道不會導致當沖降稅修法污名化嗎?民進黨立委郭國文也指出，不是每個委員都同意當沖降稅，他就抱持反對，雖然當沖降稅理由是為維持股市交易動能及減少不確定性，但他覺得這反而會增加不確定性，反而會「食髓知味」，想再延長，「把特效藥當保健品吃」。如果要用稅負工具造市，與其推當沖降稅，不如推「台灣投資儲蓄帳戶」（TISA），與不動產投資信託基金（REITs）、指數股票型基金（ETF）要一樣有中長期造市功能。郭國文還提到，當沖降稅延了3次，結果外資交易占比攀升，當沖降稅得利者是外資，賺到的是券商及外資，券商公會一直擔心不能造市，希望證交稅減半，業者也免手續費也可以造市，為何一定要透過稅金減免？國民黨立委王鴻薇也反對當沖降稅，她認為，這樣稅制不斷延長下去就10年，為何不直修法，如今台股日均量已經從2000億、3000億成長4000億，還要用當沖降稅刺激量能嗎？金管會副主委陳彥良則以「在芭樂上灑點鹽巴會比較甜」，來譬喻當沖降稅對股市的影響，但他也坦言，不能變成持續性，不能把特效藥當保健品吃。郭國文則希望修法可以放入「落日條款」，對此，財政部長莊翠雲表示，市場變動瞬息萬變，要看市場的情況，要滾動式檢討，但當沖延長期限不宜較前3次的1年、 3年8個月、 3年更長。