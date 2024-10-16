MLB美國職棒美聯冠軍戰G2，紐約洋基今（16）日續在主場出戰克里夫蘭守護者，「法官」Aaron Judge在7局下敲出個人本季季後賽首轟，助洋基最終在6:2擊敗守護者，系列賽取得2：0領先，Judge此戰開轟前手感不佳，也引來紐約球迷謾罵，表示「他不是適合大場面的人物」，甚至有人直呼該交易，但在開轟後紐約球迷紛紛稱讚Judge是「關鍵人物」
表現差強人意 紐約球迷火氣滿滿
Judge在分區系列賽面對堪薩斯皇家13個打數僅敲出2安，打擊率僅有0.143，相比起他例行賽58轟，打擊率0.322的表現，有很大的落差，雖洋基最終還是淘汰皇家，進軍美聯冠軍戰，但Judge的糟糕表現，紐約球迷還是相當不滿。
X上知名的洋基粉專「TalkinYanks」在比賽比賽進行到5局時，發布一則推文，提到Judge、Austin Wells、Giancarlo Stanton在5局下接連擊出飛球出局，底下引來不少洋基球迷嘲諷Judge，表示他身為隊長，卻在季後賽神隱。
但7局下，TalkinYanks發出Judge開轟的影片後，網友態度180度大轉變，高喊：「Judge我愛你」「我的隊長終於回來了！」「我就知道他會開轟」等留言，大多數球迷表示Judge需要這支全壘打來重建信心，希望他能重拾例行賽狀態，帶領洋基奪下世界大賽冠軍。
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Judge在分區系列賽面對堪薩斯皇家13個打數僅敲出2安，打擊率僅有0.143，相比起他例行賽58轟，打擊率0.322的表現，有很大的落差，雖洋基最終還是淘汰皇家，進軍美聯冠軍戰，但Judge的糟糕表現，紐約球迷還是相當不滿。
X上知名的洋基粉專「TalkinYanks」在比賽比賽進行到5局時，發布一則推文，提到Judge、Austin Wells、Giancarlo Stanton在5局下接連擊出飛球出局，底下引來不少洋基球迷嘲諷Judge，表示他身為隊長，卻在季後賽神隱。
但7局下，TalkinYanks發出Judge開轟的影片後，網友態度180度大轉變，高喊：「Judge我愛你」「我的隊長終於回來了！」「我就知道他會開轟」等留言，大多數球迷表示Judge需要這支全壘打來重建信心，希望他能重拾例行賽狀態，帶領洋基奪下世界大賽冠軍。