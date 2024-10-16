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▲泰國知名直銷集團「The Icon」老闆保羅否認詐欺。（圖／翻攝自臉書）

泰國知名直銷集團「The Icon」被揭露涉嫌龐氏詐騙，以當地知名藝人進行宣傳，加強民眾信心，誘騙民眾投入資金購買產品和招募會員。警方表示，至今已有1,100人報案，受騙金額高達3億泰銖（約新台幣2.9億元）。根據《曼谷郵報》報導，這宗龐氏騙局案日前爆發後，涉嫌被騙的受害者數量如雪球般越滾越大，持續有人向警方投報，至今多達1100人。受害者也涵蓋其他國家，包括柬埔寨、寮國、緬甸和日本。據悉，直銷公司推出不到100泰銖（約新台幣89元）的線上行銷課程吸引人們投資金錢並購買產品，再進行轉售。Icon集團特別之處是非常高調，招攬許多知名藝人站台，加強公司形象，還在泰國街頭投放大型廣告板進行宣傳。一些有名氣的網紅或藝人會在社群平台營造暴富多金的形象，鼓勵他人跟隨加入投資。一名受害者告訴當地媒體，她被要求付費參加藝人的活動，還有付錢在社群平台打廣告招攬下線。受害者指出Icon集團誘騙他們大量購買旗下的美容和消費產品，但要轉賣時卻發現大眾對產品的需求不高、銷售量不好。反而集團要求她不用專注銷售產品，而是招攬更多人加入成為下線，成功招人的話會獲得獎勵。這些受害者被鼓勵投資越來越多，直到他們身無分文，導致有的人難以承受血本無歸而自殺。消費者保護委員會辦公室(OCPB) 官員突擊檢查Icon集團總部和多個分部，發現其公司的產品倉庫僅有極少的產品，而且只有兩名包裝員工，與宣稱擁有7億泰銖資產的公司形象不符。因此，當局除了調查商業詐欺行為，也將調查該公司是否涉及洗錢活動。