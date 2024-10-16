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全球晶片製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）財報爆雷，美國科技股、半導體設備股崩跌，台北股市今（16）日早盤跌400點，但跌幅快速收斂，未受太大影響。然而，針對艾司摩爾透露的產業復甦訊息，法人擔心AI獨木難撐，非AI相關的產業可能須要更長的時間才能脫離營運谷底。艾司摩爾（ASML）財報暴雷，第3季訂單金額遠低於市場預期，ASML在美掛牌ADR崩跌16.3%，再者，美國政府緊縮晶片銷售限制，引發市場疑慮，帶崩美國科技股，半導體設備股也成為重災區，費城半導體指數重摔逾5%，創下9月初以來最大跌幅；人工智慧（AI）晶片大廠輝達下跌4.52% 、台積電ADR收跌2.63%。艾司摩爾執行長透露，整體產業復甦情況較之前預期更加緩慢，導致客戶添購設備更加謹慎，但也強調AI相關需求依然強勁。台北股市今日早盤一度大跌400點，再度失守23000點，台積電下挫35元至1035元。盤中雙雙跌幅收斂，加權指數跌約百點，台積電跌15元，較為輕微。法人表示，今日台股走勢跌幅快速收斂，且包含AI伺服器、散熱相關類股走勢依舊堅挺，顯見台灣AI供應鏈並未受到艾司摩爾財報暴雷利空影響。然而，一則以喜、一則以憂，艾司摩爾說法也代表經濟復甦週期可能會更長，非AI相關的產業須更長的時間才脫離營運谷底。法人憂慮AI獨木難撐，擔心市場大幅波動的投資人，可透過分散佈局方式降低風險，除逢低加碼含積量高的台股市值型ETF，以及先進製程半導體相關的ETF外，為避免投資過度集中單一產業，也能將眼光放到海外大型龍頭企業，尤其適逢美國啟動降息循環，對高股息概念股有利，選擇沒有配置科技產業的全球高股息ETF，更可抵禦突如其來的市場風險。