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勞動部今（16）日公布最新減班休息實施統計，實施人數5084人，家數為279家，與上期相比增加379人，減少23家。勞動部表示，此次統計家數減少，但人數增加，主要因為一家玻璃加工廠，因為外銷訂單減少而實施無薪假將近400人。花蓮受到0403地震影響後也尚未恢復，後續持續觀察。勞動部公布減班休息實施統計，實施人數5084人，家數為279家。依照產業來看，本期實施家數最多為製造業150家，其次是批發零售業51家、住宿及餐飲業29家，實施人數最多為製造業3905人，其次是住宿餐飲業491人、批發及零售業445人。勞動部表示，製造業共實施150家、3905人，較上次有減少趨勢，但人數有增加趨勢，尤其是製造業增加241人，主要因民生工業中，有1家玻璃加工廠外銷訂單減少，實施減班休息約400人，預計實施3個月，每月實施1到6天，屬於個別企業狀況，其他如金屬機電工業、資訊電子工業、化學工業人數都有減少。至於製造業實施無薪假家數減少，是否表示市場逐漸復甦，勞動部則表示，這還需要長期觀察，因為仍有不少企業與員工協調中，未在此次統計中顯示。同時，勞動部指出，批發零售業增加58人、住宿餐飲業增加76人，與花蓮0403震後尚未復原，都有小型事業單位資家一些，但也都是個別事業單位狀況，可能有的事業單位還在評估協商中，會持續觀察後續狀況。