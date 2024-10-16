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▲齊廷洹表示希望還有機會到苗栗做分享。（圖／齊廷洹臉書）

▲齊廷洹不認為自己有「靠爸」，並且為了延續父親的理想很努力。（圖／齊廷洹臉書）

台灣已故紀錄片導演齊柏林之子齊廷洹，日前受邀至苗栗縣立圖書館演講，卻在活動開始前收到承辦人發出的不當訊息，內容提到「齊柏林導演的兒子，30歲」、「靠老爸餘蔭就能吃一輩子」，不尊重的言論讓他當場感到十分震驚，隨即憤而離開現場。苗栗縣長鍾東錦在今（16）日凌晨於臉書發文為此道歉，而承辦人已請辭、相關人員也受處分。對此齊廷洹今日接受訪問，表示沒想到自己的小小抱怨會上新聞，也希望不要有任何人為此受到過重的懲處。齊廷洹表示看到訊息的當下讓他心情大受打擊，因為他一直以來都在為了能夠延續父親齊柏林的理想而努力。當下情緒波動較大，因而離開現場，他坦言自己修養不足，為此感到抱歉。原本他只是想在個人社交媒體上小小抱怨，沒料到此事會引發這麼多關注。齊廷洹在事發後主動致電苗栗縣教育處，表示不希望承辦人因此請辭，認為僅是一時說錯話，不必過度懲罰。也對苗栗縣長鍾東錦深夜發文道歉感到溫暖，並希望未來仍有機會到苗栗分享，不願此事持續佔據社會關注。對於「靠爸」一詞，齊廷洹解釋，他理解的「靠爸」是依靠父親留下的財產過生活，但他強調，父親留下的多是精神與影像資產，而非物質財富，因此他一直靠著自己的努力養活自己。齊廷洹也感慨：「只要我父親還在，我寧可完全不被任何人知道、也不會走上這條路，很可惜我父親還是先離開了我們一步。」台灣知名紀錄片導演齊柏林，當年以代表作《看見台灣》壯麗的空拍手法呈現台灣的自然美景與環境破壞，感動無數觀眾。長期致力於環境保護和倡導工作的他，卻在2017年6月在進行空拍作業時，因直升機失事不幸罹難，享年53歲。