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梅西上演帽子戲法+2助攻！阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在帶領邁阿密國際奪下例行賽冠軍後，今（16）日披上阿根廷戰袍，在世界盃資格賽出戰玻利維亞。阿根廷今（16）日在世界盃資格賽迎戰玻利維亞，世界球王梅西在相隔近一年後，再度為阿根廷出戰。開場不到20分鐘，梅西就在前場獲得一次單刀帶球的機會，在細微的調整腳步下，騙到後場防守者，直接破網得分，且隨後在中場結束前，分別替Lautaro Martinez及Julian Alvarez傳出助攻，讓阿根廷取得3：0領先。最終，阿根廷在主場以6：0大勝玻利維亞，在資格賽已經累積7勝1和2敗，暫居南美洲區第一。值得一提的是，