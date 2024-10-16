梅西上演帽子戲法+2助攻！阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在帶領邁阿密國際奪下例行賽冠軍後，今（16）日披上阿根廷戰袍，在世界盃資格賽出戰玻利維亞。37歲的梅西展現充沛體能和碾壓級的球技，在本場比賽狂踢進3球，並傳出2次助攻，靠著「帽子戲法」表現，幫助阿根廷以6：0血洗玻利維亞，目前在資格賽成績暫居南美洲區龍頭。
終場前狂進2球 上演帽子戲法
阿根廷今（16）日在世界盃資格賽迎戰玻利維亞，世界球王梅西在相隔近一年後，再度為阿根廷出戰。開場不到20分鐘，梅西就在前場獲得一次單刀帶球的機會，在細微的調整腳步下，騙到後場防守者，直接破網得分，且隨後在中場結束前，分別替Lautaro Martinez及Julian Alvarez傳出助攻，讓阿根廷取得3：0領先。
比賽來到終場前10分鐘，阿根廷已經將分差拉開到4分，但梅西仍展現積極進攻的態度，分別在84分鐘、86分鐘突破進入中線，憑一己之力破門，完成單場3顆進球的「帽子戲法」。最終，阿根廷在主場以6：0大勝玻利維亞，在資格賽已經累積7勝1和2敗，暫居南美洲區第一。
值得一提的是，梅西本季轉入美國職業足球大聯盟（MLS）的國際邁阿密隊，在月初率領國際邁阿密以3：2擊敗哥倫布機員，從去年例行賽排名倒數的弱隊，一舉躍升成為例行賽冠軍，同時也是他個人生涯的第46冠。
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阿根廷今（16）日在世界盃資格賽迎戰玻利維亞，世界球王梅西在相隔近一年後，再度為阿根廷出戰。開場不到20分鐘，梅西就在前場獲得一次單刀帶球的機會，在細微的調整腳步下，騙到後場防守者，直接破網得分，且隨後在中場結束前，分別替Lautaro Martinez及Julian Alvarez傳出助攻，讓阿根廷取得3：0領先。
比賽來到終場前10分鐘，阿根廷已經將分差拉開到4分，但梅西仍展現積極進攻的態度，分別在84分鐘、86分鐘突破進入中線，憑一己之力破門，完成單場3顆進球的「帽子戲法」。最終，阿根廷在主場以6：0大勝玻利維亞，在資格賽已經累積7勝1和2敗，暫居南美洲區第一。
值得一提的是，梅西本季轉入美國職業足球大聯盟（MLS）的國際邁阿密隊，在月初率領國際邁阿密以3：2擊敗哥倫布機員，從去年例行賽排名倒數的弱隊，一舉躍升成為例行賽冠軍，同時也是他個人生涯的第46冠。