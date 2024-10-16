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荷蘭晶片設備巨頭艾司摩爾（ASML）最新財報不如預期，15日在阿姆斯特丹股市收盤暴跌15.6％，寫下1998年6月以來最大跌幅，同時艾司摩爾的股價在美股也暴跌了16.26％。艾司摩爾閃崩導致全球晶片股為之受挫，費城半導體指數大跌超過5％，輝達（Nvidia）與AMD的股價分別下跌4.52％與5.22％，台積電ADR也跌了2.63％。對此，《路透社》分析ASML崩跌主因為產能過剩，並不意味著晶片股即將步入末日。《路透社》報導指出，ASML最新財報下修了2025年的淨銷售總額，預計僅為300～350億歐元，低於市場預期，且今年第3季的訂單為26.3億歐元，僅達市場預期的一半左右，如此疲軟的財報數據導致ASML股票遭拋售，更拖累全球晶片股。ASML自家的聲明表示，AI持續強勁發展且有上升潛力，但其他市場領域的復甦比先前預期的更緩慢，導致製造邏輯晶片的公司推遲訂單。《路透社》分析，由於ASML是最重要的晶片製造設備供應商，ASML財報慘澹讓外界很容易解讀為半導體產業的警訊。然而，分析師表示，ASML的財報疲軟反映的是晶片大廠產能過剩，這些晶片製造商在疫情期間由於需求旺盛，已儲備了大量ASML設備，建立了額外的產能。如今隨著供應短缺的緩解，晶片製造商們在既有的產線產能滿載前，自然會暫緩購買新設備，ASML下修明年的銷售前景以及不如預期的第3季訂單表現只是上述現象的落後指標，而非未來將有大事發生的前兆。分析師哈奇森（Dan Hutcheson）表示，英特爾、台積電和三星都正在撤回ASML的訂單，因為他們意識到產能充足。哈奇森指出，今年晶片製造廠的使用率約為81％，而業者通常傾向於在使用率達90％左右時才購買設備工具。哈奇森認為，英特爾已經表明放慢了工廠擴張速度，這也意味著三星和台積電也將保持謹慎。International Business Strategies的執行長瓊斯（Handel Jones）表示，如今晶片製造大廠已經精進了製造流程，使用較少的ASML設備就能量產更多晶片，這意味著他們無需訂購更多的ASML設備，但瓊斯強調晶片產業的前景沒有改變，對AI晶片的需求依舊將蓬勃發展。