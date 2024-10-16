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▲白靈（右）和白潤音在《鬼們之蝴蝶大廈》演祖孫，彼此對手戲不少，成為全片一大看點。（圖／劇匯文創提供）

▲ 出道超過半世紀的馮淬帆在《鬼們之蝴蝶大廈》有精彩表演。（圖／劇匯文創提供）

▲ 何超儀也在《鬼們之蝴蝶大廈》亮相。（圖／劇匯文創提供）

向來作風大膽、豪放的白靈，出席活動時，動作常大到一不小心就露點，旁人會尷尬，她也不以為意，覺得十分自然。而為了投入角色，她更是沒有忌諱，要扮老、扮醜都沒問題。近期將在台上映的新片《鬼們之蝴蝶大廈》，白靈飾演有陰陽眼孫子的雜貨店老闆娘，坦言：「現在應該沒有演員想把自己畫的這麼老，這麼醜，但為了角色我什麼都可以做。」飾演孫子的白潤音大讚：「白靈姐氣場太強、整個人有被懾服的感覺，巨星果然讓人不敢直視。」白靈在《鬼們之蝴蝶大廈》中，為了照顧有自閉症及陰陽眼的孫子，嘗試各種民間習俗，在拍攝現場白靈也是入境隨俗：「因為這次拍的是鬼片，所以在現場都兢兢業業的，最特別的是跟著燒紙錢，還有在身上帶紅包，希望祈求拍攝一切順利。」堪稱是她從影以來相當特別的經驗。這次白靈跟新生代實力派白潤音合作，還是飾演關係極密切的祖孫，對白潤音而言印象最深的則是和白靈一場「洗頭戲」，由於現場攝影機就在鏡子旁，白潤音怕穿幫不敢看鏡子，因此專心幫白靈洗頭，他回憶道：「我一開始就是只專注在那邊洗頭，然後洗著洗著、好開心，結果沒發現她被我弄到滿臉都是泡沫，所以一喊停就很不好意思跟白靈姐道歉，而她也很專業的跟我說沒關係。」曾以《五福星》系列大受觀眾歡迎資深影星馮淬帆，已住在台灣30多年，距離上次在台灣拍電影已經超過10年。他表示看到《鬼們之蝴蝶大廈》的劇本，特別有共鳴，且他認為梁伯這個角色有人味，背後的故事很深層，因此決定接演，這次有機會與許多新生代的演員合作，還飾演新一代男神曹佑寧的爺爺，十分新鮮，對戲過程亦非常順利且舒服。出道超過半世紀、早已是資深戲骨的馮淬帆，在拍攝前沒有特別準備，他說：「準備得太多反而不像我自己，每個動作都一樣，這樣會太呆板。」暌違多年在台灣拍片，馮淬帆驚訝地發現，現在劇組的女性工作人員比以往多了許多，這讓他感到十分意外。《鬼們之蝴蝶大廈》將於11月1日起全台上映。