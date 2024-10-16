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▲流感疫苗5大廠牌比一比。（表／NOWnews製作）

流感疫苗已在10月開打，今（2024）年提供的公費4價流感疫苗，共有5家廠牌得標，是歷年以來最多，令人看得眼花撩亂，《NOWnews今日新聞》特地整理相關廠牌、適用年齡，以及流感疫苗保護力、建議接種對象、公費流感疫苗對象等相關資訊，提供讀者參考。今年度公費流感疫苗施打分成2階段：「第1階段」為10/1起開打，包含開放醫事及衛生防疫相關人員；65歲以上長者；55歲以上原住民；安養及長期照護服務等機構受照顧者及其所屬工作人員；6個月以上至國小入學前幼兒；孕婦；潛在疾病者；6個月內嬰兒之父母；保母；國小、國中、高中、高職、五專一到三年級學生；禽畜相關及動物防疫人員等11項條件者。「第2階段」為11/1起開跑，對象則是50歲到64歲無高風險慢性病成人。不過，若10/1起有民眾陪同第1階段施打對象接種流感或新冠疫苗，同時是50歲到64歲無高風險慢性病成人，也就是符合第2階段施打對象條件，醫療院所及衛生所可在當下同時提供接種新冠疫苗，不受第2階段開打時間限制。今年公費流感疫苗有5個廠牌提供選擇，包含賽諾菲、葛蘭素史克、東洋、國光和高端，皆屬於四價流感疫苗，每批疫苗檢驗審查程序皆須符合衛福部食品藥物管理署查驗登記規定，經檢驗合格、核准後才可以使用或進口，民眾可接種任一符合適用年齡的疫苗。其中，國光生技、高端生物適用年齡為3歲以上，賽諾菲、葛蘭素史克、台灣東洋等3家廠牌，則是適用6個月以上。除了台灣東洋為細胞培養疫苗外，其他接是劑型皆為雞胚胎蛋培養疫苗，劑型則是為0.5ml。雞胚胎蛋生產技術與細胞培養疫苗差異，前者是全球最成熟且安全的疫苗生產方式，自1945年起就開始在美國上市使用。主要是將病毒放入雞胚胎蛋中培養，雖然製程較長且抗原有可能有突變問題。後者是以哺乳類動物細胞擔任宿主，藉此培養病毒以製作疫苗，成本較高蛋製程快，且發生突變機率較低，保護力略較前者佳。至於是否可以指定廠牌，疾管署表示，配合公費流感疫苗配送採取「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，民眾接種疫苗廠牌將依照對象隨機安排，因此無法指定品牌。此外，學生通常在學校集中接種，是否提早公開疫苗品牌則由地方衛生局決定，中央不會統一要求，但因學生接種的同為公費疫苗，所以也無法指定品牌。若家長想帶孩子到校外接種可向學校領取接種通知單。流感疫苗保護力是指接種疫苗的人群與未接種疫苗的人群相比，能減少多少罹病、重症或死亡風險。疾管署表示，根據國外文獻指出，因年齡或身體狀況而異，平均可達到3到8成保護力，18歲以上成人因確診流感而住院的保護力約41%，入住加護病房的流感重症保護力約82%。6個月以上、未滿18歲兒童青少年族群，接種流感疫苗保護力與成人相仿。此外，疫苗保護效果仍需視當年疫苗株與實際流行的病毒株型是否相符，一般保護力會隨病毒型別差異加大而降低。施打疫苗與服用其他藥品相同，皆可能造成副作用，包含接種後可能會有注射部位疼痛、紅腫，少數人則會有全身性的輕微反應，如：發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後1～2天內自然恢復。嚴重點的副作用則可能發生立即性過敏反應，甚至過敏性休克等不適情況，如呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴唇腫脹、頭昏、心跳加速等，發生機率偏低，但若不幸發生，接種後幾分鐘到幾小時內就可能出現症狀。若出現相關副作用，請儘速就醫。疾管署表示，若是正在發燒或有急性中重疾病者，建議等病情穩定後再行接種。另出生未滿6個月因無使用效益及安全性等臨床資料，也不予接種。此外，先前接種流感疫苗後，6週內曾發生急性多發性神經炎如格林－巴利症候群者，則需請醫師評估後再決定是否施打。最後則是經過醫師評估不適合施打者，也不予接種。流感疫苗屬於不活化疫苗，可以與其他疫苗同時接種在不同的肢體部位，或是間隔任何時間接種。有實證證實，流感疫苗和COVID-19疫苗同時接種的話，並不會影響疫苗的有效性或安全性。民眾可透過手機、平板或電腦查詢合約院所，像是疾管署「流感防治一網通」、「疾管家Line官方帳號」、「各縣市衛生局網站」、「1922防疫諮詢專線」查詢、預約。