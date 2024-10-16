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▲iPad mini 7被認為會是新一代的遊戲神器。（圖／蘋果提供）

維持8.3吋螢幕 起跳容量來到128GB，價格凍漲維持16900元。 搭載A17 Pro晶片，支援Apple Intelligence，CPU效能快了30%、GPU則提升25%，加上具備比軟體光線追蹤快4倍。 可搭配Apple Pencil Pro使用，但不支援Apple Pencil第二代。 傳輸速度翻倍，從原本5GB/s加速到10GB/s。 行動網路版本採用eSIM，不再使用實體SIM卡。 新增藍色和紫色機身。

▲iPad mini 7 最吸引人的一點就是比iPhone 螢幕大，但又方便隨身攜帶，單手可掌握 。（圖／翻攝Apple官網）

蘋果昨（15）晚間無預警在官網上推出全新的 iPad mini 7，相較於上一代已經間隔了3年之久，這次配置了和iPhone 15 Pro 相同的A17 Pro晶片，整體外觀延續上一代，起跳容量從64GB翻倍到128GB，售價維持在16900元。看似沒有大幅度的改動，網友認為只換處理器誠意不足，3C達人廖阿輝直言：「就是等換CPU！」甚至已經在第一時間跨境下單。被譽為蘋果最強的「遊戲神器」iPad mini系列，有著比 iPhone 大的螢幕，但300多克的重量拿在手上、隨身攜帶負擔小，且電池續航力佳，是不少玩家的手遊遊戲機。距離上一代iPad mini 6已經有3年之久才推出新機，終於推出iPad mini 7，《NOWnews》整理主要重點功能如下iPad mini 7的規格攤開一看，網友卻認為誠意不足，更新內容不多覺得只是「常規升級」；再加上這次移除Sim卡槽，全面改為eSIM，有人直言是「硬傷」；而螢幕依舊沒有升級到120Hz，對於玩家來說爽度不夠，讓網友不敢入坑。但還是有不少人準備下單了，直言「超級手遊機終於等到了」，網友推坑重點包含了：擺脫64GB，容量從128GB起跳，價格又跟上一代一樣，覺得相當超值，同時提到現行的iPad mini 6 跑手遊還是很順，根本用不到那麼多效能。此外，面對沒有60 Hz螢幕也坦然，認為很多遊戲也沒支援120Hz，在網路上也出現舊代機的拋售，認為「iPad mini 6逃難潮要來了」。身為重度遊戲玩家的3C達人廖阿輝，覺得iPad mini 7 有著8.3吋螢幕，對比手機玩起遊戲來爽度更好，且A17 Pro帶來強大的性能，對比市面上可選擇的機型較少，雖有人酸這次mini 7「只有換CPU」，廖阿輝直言：「就是等換CPU！」甚至已經跨境下單，準備要在第一時間開箱體驗。