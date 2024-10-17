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▲李李仁 在《華麗計程車行》沉穩演技詮釋複雜角色。（圖／李李仁 IG）

▲彭千祐（左）入圍本屆金鐘獎最佳男配角，曾敬驊（右）入圍最佳男主角。（愛奇藝國際站提供）

▲楊銘威 《此時此刻》 真摯詮釋都市青年的掙扎。（圖／Netflix提供）

▲鄭元暢以《有生之年》終從偶像轉型。（圖／Netflix）

▲羅洪正在《客家尋味劇場—女孩上場2》展現文化代表性。（圖／羅宏正 IG）

第59屆金鐘獎「戲劇節目男配角獎」將於本週六（19日）揭曉，今年五位入圍者《華麗計程車行》李李仁、《不良執念清除師》彭千祐、《此時此刻》楊銘威、《有生之年》「小綜」鄭元暢和《客家尋味劇場—女孩上場2》羅宏正將展開激烈競爭。各位實力派演員在各自作品中都有精湛表現，誰最後會拿下講座實在勝負難分。李李仁今年以《華麗計程車行》再度角逐金鐘男配角獎，這部劇在今年金鐘獎入圍了6項大獎，受到多方關注。在劇中，李李仁飾演的角色展現了深層的內心掙扎，通過其沉穩內斂的表演，他將角色的矛盾和痛苦傳達得淋漓盡致。他曾憑藉《回家》贏得金鐘男配角獎，而此次回歸更顯成熟，成為今年強勁的競爭者之一。《不良執念清除師》是一部充滿幽默與人性探討的劇集，入圍多達9項金鐘獎，其中包括戲劇節目和最佳男主角等重要獎項。彭千祐在劇中飾演角色，以詼諧的方式探討深刻的議題，並展現出他對複雜角色的掌控力。他的表現獲得觀眾和評審的高度評價，並以新人之姿挑戰眾多實力派演員。楊銘威在《此時此刻》中的表現同樣備受矚目，這部劇以都市生活為背景，楊銘威飾演的角色面臨各種生活挑戰，表現出青年的真實情感。他細膩自然的表演為劇情增添了真實感，讓觀眾能感受到角色的掙扎與成長。楊銘威憑藉其對角色的深入理解和真摯演出成為本屆男配角獎的有力競爭者 。「小綜」鄭元暢入行21年，終於以《有生之年》首次入圍金鐘男配角獎，這部劇同樣獲得了10項金鐘獎提名。在劇中，鄭元暢飾演的角色擁有複雜的家庭背景，並在其中展示了從偶像轉型為實力派演員的蛻變。他以細膩的演技展現了角色的深層情感，受到評審和觀眾的一致好評，成為金鐘獎當天最受矚目的焦點之一 。羅宏正則以《客家尋味劇場—女孩上場2》入圍，該劇充滿了濃厚的客家文化背景。羅宏正透過樸實的表現，將角色深層的情感和文化元素融入到劇情中，讓觀眾感受到不同以往的文化氣息。這部作品的入圍使羅宏正成為金鐘獎中最具文化代表性的入圍者之一，增添了本屆金鐘獎的多樣性 。這五位演員在各自劇中的優異表現，使得本屆金鐘男配角獎競爭異常激烈，各具特色的作品和角色演繹無疑為觀眾帶來了更多期待。