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▲吳慷仁憑《有生之年》再度角逐金鐘獎戲劇節目男主角獎，呼聲頗高。（圖／TVBS提供）

「演技變色龍」吳慷仁終結10多年無經紀約的狀態，9月底宣布簽給大陸經紀公司「壹心娛樂」，隔天發文寫下「祝福錦繡中華」慶賀大陸國慶，引發正反輿論，原本在對岸趕拍懸疑劇《執迷》的他，原先將以入圍者的身分出席金鐘獎，與林心如成為紅毯的壓軸星光，不過主辦方三立稍早宣布，吳慷仁因為忙於工作，不會現身典禮。金鐘獎官方今（16）日公布星光大道出席者名單，今年以《有生之年》連莊提名、挑戰第二座視帝的吳慷仁，將回台參加19日的「戲劇類」頒獎典禮，屆時將和該劇製作人林心如、入圍新人獎的謝展榮、女主角獎的楊貴媚及劇組團隊一起現身紅毯，但三立隨後表示：「吳慷仁因工作無法出席金鐘，我們尊重入圍者的決定。」第59屆金鐘獎將於10月19日舉行「戲劇類」頒獎典禮，地點在台北流行音樂中心，吳慷仁以《有生之年》入圍男主角，對手有《女兒大人加個賴》柯叔元、《美食無間》傅孟柏、《不良執念清除師》曾敬驊、《此時此刻》劉俊謙。