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▲星巴克「買一送一」未來恐將成為歷史。（示意圖／取自pixabay）

▲今年9月新上任的CEO尼科爾（Brian Niccol ），卻預見了星巴克準備碰上的危機。（圖／星巴克官網）

全球咖啡品牌龍頭「星巴克」，過去靠著「等策略，吸引許多上班族成為忠實顧客，但「買一送一」這項最受歡迎的活動，未來恐將逐漸成為歷史，因為新任CEO尼科爾（Brian Niccol ）打算讓星巴克「找回高級感」。星巴克在全球擁有3萬8千多間門市，過去好幾年狂推「買一送一」活動，每到活動期間，店內總會湧入大量的上班族，店員也忙得不可開交，雖然這樣也吸引大量的忠實顧客，但是在今年9月新上任的CEO尼科爾（Brian Niccol ），卻預見了品牌準備碰上的危機。在尼科爾上任之前，其實星巴克已經連續兩季度的銷售額下滑，主要失去的客群為下午時段的18至29歲的年輕族群，星巴克也在8月解僱前任CEO納拉西姆漢（Laxman Narasimhan），部分市場行銷專家將主因歸咎於「原價咖啡購買誘因降低」、「買一送一優惠期間人流過亂，不但讓客人體驗下滑，甚至連店員也不堪負荷」。新CEO尼科爾（Brian Niccol ）在9月接任後，他就發佈了公開信，表示自己希望能將星巴克打造回高端品牌定位之初衷，讓店裡擁有舒適座椅與環境，提升顧客店內體驗打造出專屬星巴克的視覺、聲音、氣味，並將「外帶」、「內用」的服務做出區隔。尼科爾確實也做出了實際上的改革，先是從9月開始，買一送一活動明顯減少，取而代之的是APP上的優惠券、積分活動等，確實降低了買一送一爆量客人對店員帶來的極大負擔。尼科爾有意捨棄星巴克最大賣點「買一送一」，來挽救咖啡龍頭即將遭遇的危機，新任CEO的改革策略是否真能挽救星巴克的品牌價值，都還有待後續觀察。