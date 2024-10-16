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新青安貸款推出引發不少爭議，雖然財政部已就人頭、轉租漏洞進行圍堵，不過，民進黨立委郭國文今（16）日在立法院財政委員會質疑，新青安5年寬限期太寬鬆，5年內享低利優惠，之後賣房也過了房地合一稅5年條款，稅率又減輕，有助漲投資可能，建議重新檢討。對此，財政部長莊翠雲強調，只有25%的人有用到5年寬限期，而且個人房地合一2.0實施後，短期交易量少了14%，財政部也會持續加強申報查核。莊翠雲今日到立法院財委會進行業務報告，對於外界關注的新青安貸款情況，財政部指出，自去（112）年8月1日起推出新青安貸款，放寬貸款年限等各項條件，並由內政部住宅基金提供利息補貼。實施以來，截至今年9月底，累計協助8萬餘戶，核貸金額6421億餘元。不過，為防堵轉租及人頭戶等不法情事，財政部在今年6月27日及8月13日修正青安貸款原則等相關規定，納入新青安貸款及農業金融機構核貸「青年安居購屋優惠貸款」借款人僅得就其一限貸一次、新貸戶徵提自住切結書及違反規定處置等規範，並督請公股銀行澈底落實貸前徵審、強化貸後管理及稽查等措施。莊翠雲今日也強調，財政部會持續督導公股銀行落實上開優化措施，並依照中央銀行及金管會相關規範及政策，優先確保無自用住宅及已承諾貸款案件民眾需求，妥善調配資金，穩定金融市場秩序。不過，民進黨立委郭國文質詢提到，根據金管會統計，目前銀行不動產放款水位達27%的有15家，其中公股包括兆豐銀行、第一銀行、彰化銀行、合庫銀行及華南銀行也都已超過27%，這5家也是財政部管理範圍，而且公股放貸應該都與新青安有關，新青案因條件放寬，也帶動房市交易量，交易量比舊青安增加很多，也堆高整個房市成長 。不僅如此，就個人房地合一稅2.0觀察，自2021年7月實施至今，適用對象大概有28萬件，其中有近6萬件1年換手，也就是寧願被扣45%稅率，2年內換手近33%，5年內換手高達75%，不怕高額稅率，顯然獲利空間大於稅負。也就是說，真正超過5年換手的只有1/4，有3/4在增加稅負之下仍進行交易，簡單說，投資客戶沒在怕，因此，如果透過交易稅增加情況下，都沒有達到嚇阻作用，郭國文追問是否可能推出房地合一稅3.0？莊翠雲指出，事實上，2年內稅率達45%已算高，所得裡面扣除45%，已不算低，2年至5%稅率也有35%，除稅率之外，財政部也有加強查核申報情況。郭國文則認為，房地合一稅政策工具沒達到預期目標，莊翠雲也回應房地合一稅2.0已有抑制短期交易效果，比房地合一稅1.0降低了14%。此外，郭國文也質疑，新青安提供5年寬限期，5年內有優惠利息，5年後賣房，又過了房地合一稅的5年條款，稅率負擔也減輕，財政部是否可能限縮重新檢討新青安放款條件？莊翠雲則回應，統計真正用到5年寬限期只有25%，並不是每個人都用，而且裡面有51%根本沒有用寬限期，寬限期3年也只有14%，換言之，這些人買房貸款後，還是希望趕快把貸款還掉。郭國文認為，雖然不是所有使用新青安的人都是如此，但既然有25%用到5年寬限期，財政部要特別注意是否有投資可能，而且既然多數沒用到5年寬限期，為何還要設5年寬限期，反而增加投資空間，建議重新檢討，現行新青安貸款太寬鬆了。