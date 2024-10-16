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▲周杰倫跳過黑衣女粉絲（右圖右邊）的點歌，被不少歌迷大讚「高招」。（圖／小紅書）

周杰倫上周五起在新加坡國家體育場，一連舉辦3場「嘉年華巡迴演唱會」，在演唱會上有歌迷點歌環節，不少人會趁這段時間和偶像互動，不過最後一場的點歌環節，一名穿著黑色衣服的女粉絲拿著麥克風高喊想聽蔡依林的〈說愛你〉，還一連說了好幾次。周杰倫見狀沒有給予回應，而是直接換成旁邊的粉紅衣服女子，最後演唱〈給我一首歌的時間〉，巧妙度過尷尬環節。高EQ反應讓不少人大讚，「高招！就不該慣著這種歌迷！」近來網路上流傳一段周杰倫演唱會的影片，看到他點到一名黑色衣服的女粉絲，並事先提醒點歌不能選太冷門的歌曲，像是〈印地安老斑鳩〉，沒想到下秒對方卻點蔡依林的〈說愛你〉，且女粉絲還連說了好幾遍，深怕周杰倫沒聽到。不過周杰倫當下沒有予以回應，而是看到旁邊粉色衣服的女粉絲情緒激動，下秒隨即接說，「旁邊那個人喊得比你大聲，把麥克風給她一下。」下秒他巧妙地跳過黑衣女粉絲的點歌，並演唱粉衣女粉絲點的〈給我一首歌的時間〉，粉衣女粉絲也非常融入，拿著麥克風在台下一起合唱，周杰倫的高EQ讓全場都忘記點歌的尷尬片段。許多歌迷也無法理解黑衣女粉絲的操作，「想聽〈說愛你〉就去買蔡依林的演唱會」、「亂點歌就是活該被換掉」、「哥好聰明，沒有直接回罵，而是選擇用其他方式跳過」、「真的很無語，能不能尊重一下哥啊，真的很想罵人」、「感謝這位粉紅姐姐，替杰倫緩解了尷尬」、「好不容易被點到，卻點了〈說愛你〉，被搶也是活該。」