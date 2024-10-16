已故知名齊柏林之子齊廷洹日前受邀到苗栗縣演講，遭活動承辦人酸是靠爸族，縣長鍾東錦今（16）日凌晨發文表達歉疚，向齊廷洹、齊柏林致歉。但鍾東錦的致歉文文筆優雅，「我的世界關了燈，陷入永夜般的黑暗……縱有風雨，我們彼此尊重，脣齒相依」引發熱烈討論。曾任民眾黨文宣部主任的柯昱安說，鍾的道歉文是「第一屆情勒道歉文大賽冠軍得主」。
鍾東錦的道歉文，文情並茂，首句就說，「一定是我做的不夠好，才會養成如此的部屬，齊柏林先生對台灣的貢獻擺在眼前，你怎麼可以如此放肆？」接著說，「齊柏林先生將台灣推薦給了全世界，而這件不該發生的嚴重錯誤，卻讓苗栗辛苦修復的縣譽，關上了燈。」不少句子都寫得相當感人。
柯昱安在Threads說，鍾東錦的道歉文是「第一屆情勒道歉文大賽冠軍得主」，他還列出過去許多鍾東錦的「錦言妙語」，包括：「參加同學會遇爭執，我就順便在吧台拿起一把西瓜刀劃破肚皮」、「只要有人能拿出我殺死人，還是有強姦的證據，在這邊我就發送十萬塊的檢舉獎金」「被抓去管訓，辯稱『坐黑牢，絕對不是坐牢』」、「曾被告妨害家庭，瞎扯『不知對方已婚，但現在通姦罪已無罪』」。
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柯昱安在Threads說，鍾東錦的道歉文是「第一屆情勒道歉文大賽冠軍得主」，他還列出過去許多鍾東錦的「錦言妙語」，包括：「參加同學會遇爭執，我就順便在吧台拿起一把西瓜刀劃破肚皮」、「只要有人能拿出我殺死人，還是有強姦的證據，在這邊我就發送十萬塊的檢舉獎金」「被抓去管訓，辯稱『坐黑牢，絕對不是坐牢』」、「曾被告妨害家庭，瞎扯『不知對方已婚，但現在通姦罪已無罪』」。