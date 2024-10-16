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新冠肺炎研究又有新發現！林口長庚醫院研究團隊指出，新冠肺炎重症患者尿液中鎘濃度明顯高於輕症患者，且重症新冠肺炎患者的尿液中鎘濃度越高，其臨床癒後越差，相關研究成果已刊登在2024年3月的國際知名期刊「環境健康(Environmental Health)」。林口長庚醫院呼吸胸腔科副教授邱立忠及臨床毒物中心主任顏宗海共同執行一個跨領域的研究計畫，針對新冠肺炎重症患者研究，納入574位新冠肺炎確診患者，252位為重症、322位為輕症，其中68位死亡，死亡率為11.8%。經由統計分析發現，相較於輕症患者，重症患者的尿液中鎘濃度較高，而鎘濃度較高的組別，血氧濃度過低需使用呼吸器比例較高，同時也會出現較高的死亡率，證明了鎘的暴露與新冠肺炎的疾病嚴重度息息相關。顏宗海表示，鎘是一種有毒金屬、環境汙染物，由國際癌症研究機構公告的第一級致癌物，為人類確定致癌物。鎘也是提煉鋅的附產品，經常用來作鎳鎘電池、染料、塗料色素及製造塑膠之穩定劑。相較其他重金屬，鎘更容易被農作物、蔬菜、稻米所吸收，因此飲食暴露是一個重要的污染源。顏宗海指出，鎘汙染會增加肺部疾病、心血管疾病、動脈粥狀硬化症、冠狀動脈疾病、心肌梗塞、腦中風及死亡的風險。過量的鎘暴露會引發人體異常發炎和免疫反應，甚至會造成器官永久損傷。由於鎘主要透過尿液代謝，生物半衰期極長，為一個蓄積性的毒物。血液中的鎘半衰期約為75至128天，腎臟中的鎘半衰期則可長達6至38年。因此，尿液中的鎘濃度可視為慢性鎘暴露的全身總負荷指標。邱立忠表示，經由呼吸道系統進入人體的鎘蒸氣，約50%會被吸收並影響肺臟的功能，患者可能出現肺氣腫及慢性阻塞性肺疾。經由消化道系統進入人體的鎘，則約6%會被人體吸收，主要累積在腎臟組織，造成腎功能損傷，長期暴露下，病人也會出現軟骨症及自發性骨折，也就是俗稱的痛痛病。顏宗海強調，鎘污染是目前相當熱門的環境醫學課題，常見鎘汙染來源除了職業暴露及抽菸外，飲食暴露也是一個重要的污染源，為了減少鎘汙染的機會，呼籲一般民眾除了戒菸、避免空氣汙染暴露外，對於日常飲食、環境及職業中可能會接觸到過量鎘暴露的風險，都要加以注意及防範。