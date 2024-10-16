中華職棒今年開始在大巨蛋舉辦賽事，引發全民熱潮，但國民黨台北市議員耿葳爆料，原來大巨蛋的座位區空間裡居然有16間的VIP包廂，但大巨蛋從去年開幕至今，只開放給主辦單位1間包廂，其餘的15間包廂已淪為遠雄的私人招待所。
耿葳說，以小巨蛋為例，除了售票的觀眾席外，還有三樓24間每間容納15人共360個座位的包廂，四樓也有開放12間可容納163人的包廂，這些包廂都可以讓主辦單位申請承租使用，而且這些包廂都是半開放式，樓下觀眾席都可以看到包廂座位區。
耿葳質疑，在網路上蒐詢後才發現，FB裡的「台北大巨蛋」粉專裡有篇「大巨蛋最神秘的空間」，原來大巨蛋裡居然有極盡奢華的VIP包廂，詢問體育局後才得知，原來大巨蛋的座位區空間裡居然有16間的VIP包廂，但連體育局答詢說，在前任市府團隊與遠雄簽訂的營運合約裡，並未談及大巨蛋的包廂座位區使用方式，原則上只提供1間包廂給主辦單位，體育局也還在積極地跟遠雄協調。
耿葳說，他參閱遠雄所公布的「台北大巨蛋體育館場地租用管理辦法」，內文裡有提及包廂使用費收費標準，但卻無對外開放租用，大巨蛋目前是遠雄經營，隨著即將於年底舉辦的周杰倫跟張惠妹演唱會，遠雄這15間極盡奢華但未開放的VIP包廂是否將淪為遠雄的私人招待所？
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耿葳質疑，在網路上蒐詢後才發現，FB裡的「台北大巨蛋」粉專裡有篇「大巨蛋最神秘的空間」，原來大巨蛋裡居然有極盡奢華的VIP包廂，詢問體育局後才得知，原來大巨蛋的座位區空間裡居然有16間的VIP包廂，但連體育局答詢說，在前任市府團隊與遠雄簽訂的營運合約裡，並未談及大巨蛋的包廂座位區使用方式，原則上只提供1間包廂給主辦單位，體育局也還在積極地跟遠雄協調。
耿葳說，他參閱遠雄所公布的「台北大巨蛋體育館場地租用管理辦法」，內文裡有提及包廂使用費收費標準，但卻無對外開放租用，大巨蛋目前是遠雄經營，隨著即將於年底舉辦的周杰倫跟張惠妹演唱會，遠雄這15間極盡奢華但未開放的VIP包廂是否將淪為遠雄的私人招待所？