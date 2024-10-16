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已故導演齊柏林的兒子齊廷洹，日前受邀苗栗縣立圖書館樂齡講座，卻被承辦人誤傳「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」訊息，苗栗縣長鍾東錦今（16）日凌晨在臉書公開道歉。對此，齊柏林好友、資深媒體人陳文茜表示，相信在天上的齊柏林，會以兒子為榮，並且從此放心。針對齊廷洹被言語羞辱，鍾東錦今率苗縣府教育處長葉芯慧和圖資科長彭秀珍公開道歉，感謝並肯定齊柏林基金會對苗栗縣環境教育的貢獻。對此，陳文茜在「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書發文說，相信天上的齊柏林，會先是不捨，內疚...然後以兒子為榮，並且從此放心，知道這個家，沒有因為他告別突然地離開，而陷入無助，「他的兒子，可以撐起自己丟下的、捨不得的家，照顧祖父母，媽媽，還有妹妹」。陳文茜提到，齊柏林生前最支持他的好友，也是出第一筆資金拍攝《看見台灣》的阿布電影公司董事長萬冠麗，曾經告訴她，齊柏林平常在空中盤旋冒險，在地面上開車卻很慢。陳文茜說，萬冠麗心急催著齊柏林，齊告訴萬，「空拍是必須承擔的風險，但是他一個人要撫養六個人...他必須小心翼翼」，至今，萬冠麗仍是齊柏林基金會的靈魂人物，萬冠麗一定很開心，齊廷垣長大了，成為一個大度的成人。陳文茜說，她眼看著他們一家度過刧難，齊柏林剛剛走，兒子剛剛從台大畢業，馬上報考東山高中老師職位，「當時的他，才22歲，已經知道自己沒有任性、徘徊、迷惘的權利，爸爸的擔子，交給他了」。