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國民黨立委吳宗憲今（16）日針對「台灣工時及休假制度」質詢勞動部長何佩珊。他提到，難得認同現任某政委說的「世界怎麼跟得上台灣」，我國目前的現況就是，工時比別國長，放假比別國少，他呼籲勞動部，重視勞工健康，國家才能良好發展。吳宗憲指出，依國際勞工組織資料，台灣受雇者去年的平均年總工時為2019.6個小時，不僅高於韓國1,970小時，2022年總工時更高達2,008小時，「真的是見鬼了！」吳宗憲進一步表示，從國定假日來看，台灣有11天國定日，柬埔寨有28天、印度有21天、中國大陸17天，雖然每個國家都有自己的文化，但從內政部的《紀念日及節日實施辦法》可以看出，有些未放假的節日，與勞動部也有關係，像是婦女節，因此他也呼籲勞動部重視婦女職場權利，主動向內政部爭取婦女節放假。另外，勞工壽命部分，吳宗憲點出一項結論，台灣竟比南韓還少了4年，依據勞動部國際勞動統計資料，我國2022年男性平均壽命76.6歲、女性83.3歲；南韓男性平均壽命80.7歲、女性87.1歲。吳宗憲點出台灣現況，勞工不一定會長居於某間公司，然而一旦到別的領域，又要重新開始累積「休假年資」，很難累積到許多假期，因此他也建議勞動部長，可以參考德國的做法來修法，德國依據《聯邦休假法》規定僱主一定要給予員工，每年最少20天的度假日，「不論工作年資」。吳宗憲最後表示，勞動部不應站在資方立場思考勞工權利，休假是基本人權，我國應跟世界接軌，對於年輕朋友踏入職場，給予一定休假天數，同時也要導正一個概念，休息不是為了走更長久的路，休息就是該好好休息，這樣生活才能正常，勞工健康才能永在。