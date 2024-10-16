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▲一位新北市女老師在社群平台Threads上連發好幾篇文，聲稱自己被高中8+9迷倒。（圖／翻攝Threads）

在網路上暢所欲言的代價！近期新北市某高中女老師在社群平台Threads上發文，稱自己被學校內「停課接受調查中，教育部長、新北市教育局也做出回應了。一位新北市女老師在社群平台Threads上連發好幾篇文，聲稱自己好幾篇對學生外貌評論的發文在公開平台被瘋狂轉發，立刻引發大批網友質疑「身為老師公開這樣說恰當嗎？」「老師對學生有這樣的言論妥當嗎」。事件爆發以後，各級單位也收到大量網友檢舉，據《ETtoday新聞雲》報導，該校校長稍早已經表示，目前已要求女老師暫停課務，與學生抽離，今起請假3天在家好好反省。據了解，該名女師的確是在今年8月底才到校任教，也是第一年擔任代理教師，校方昨天得知此事後，已經第一時間進行校安通報，明日將召開性平會正式調查，下周召開考績會，將依照調查結果，決定明年是否續聘。除此之外，教育部長鄭英耀稍早在立法院備詢時，也被立委問及此事，鄭英耀也表示，老師在網路上書寫個人對外在事物看法，應該謹守分際，上述行為「確實不宜」。新北教育局也將在明天（17日）召開性平會議，並請老師說明。