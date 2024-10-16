金南佶、李荷妮、金成均領銜主演的韓劇《熱血司祭》帶著第二季重磅回歸，今（16）日宣布將於11月8日在Disney+首播。《熱血司祭2》故事講述脾氣火爆但充滿正義感的「金海日」神父再次著手調查案件，誓言揪出貪汙腐敗的政客、收受賄賂的警察，以及販賣毒品的大型犯罪集團。
超人氣韓劇《熱血司祭》曾在2019年創下高達24%的高收視率；拉開《熱血司祭2》故事序幕的則是因為吸食過量毒品，在九潭教會的追思禮拜中倒下的年輕祭壇侍童。正義感十足的金海日（金南佶 飾）神父此次將與一群實力堅強的夥伴們前往韓國釜山，化身為神學院講師，並暗中調查這個專門利用弱勢群體收穫暴利的地下毒品集團。
《熱血司祭2》邀請到原班人馬全數回歸，包括飾演個性暴躁的前情報員兼神父「金海日」的金南佶、飾演檢察官「朴京善」的李荷妮、以及飾演笨拙刑警「具大榮」的金成鈞，並由朴才範擔任編劇，朴寶藍負責執導。
《熱血司祭2》資訊
類 型：喜劇、動作
導 演：朴寶藍、金鐘煥
編 劇：朴才範
語 言：韓文
集 數：12
主 演：
金南佶（飾演：金海日）、李荷妮（飾演：朴京善）
金成均（飾演：具大榮）、盛 駿（飾演：金弘植）、BIBI（飾演：具子英）
開播日：2024年11月8日～2024年12月14日
收 看：Disney+
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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《熱血司祭2》邀請到原班人馬全數回歸，包括飾演個性暴躁的前情報員兼神父「金海日」的金南佶、飾演檢察官「朴京善」的李荷妮、以及飾演笨拙刑警「具大榮」的金成鈞，並由朴才範擔任編劇，朴寶藍負責執導。
《熱血司祭2》資訊
類 型：喜劇、動作
導 演：朴寶藍、金鐘煥
編 劇：朴才範
語 言：韓文
集 數：12
主 演：
金南佶（飾演：金海日）、李荷妮（飾演：朴京善）
金成均（飾演：具大榮）、盛 駿（飾演：金弘植）、BIBI（飾演：具子英）
開播日：2024年11月8日～2024年12月14日
收 看：Disney+
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