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勞動部長何佩珊今（16）日於立法院衛環委員會首度公開表態日前勞動部已發函給公平會，針對Uber Eats與foodpanda2家外送平台的併購案表達「反對」，並要求公平會決策前需知會勞動部。Uber Eats在台營運已有8年之久，今年5月14日宣布將併購foodpanda台灣外送事業，目前仍待公平會審核。何佩珊今赴立法院社會福利及衛生環境委員會列席報告業務概況，會中有多名立委如藍委王鴻薇、羅廷瑋等，針對2大外送平台併購案以及外送員權益表達關切。對此，何佩珊明確表態，並不支持併購案，已經正式發函給公平會表達反對意見，要求公平會在討論合併案前，必須先知會勞動部。至於是否訂定外送員專法？羅廷瑋表示，官方的委外研究報告於2018年11月建議，應立專法保障外送員，如今足足等了5年11個月，相關專法仍尚未明朗。對此，何佩珊表示，目前還在行政院討論中，這是需要審慎討論的問題，日前已與交通部共同合作，修正汽車貨運業管理規則等規定，明定以機車承運外送平台運送業務的運價。