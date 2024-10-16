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今（16）日上午10時許，新北市中和莊敬路某宮廟前，一名張姓男子（88歲）撞見黃姓仇家（71歲），立即返家攜生魚片刀出門尋仇，隨後持刀砍向黃男，警消獲報到場處理，黃男雙手、脖子及腹部有多處刀傷，緊急送醫搶救，而張男則被當場逮捕，訊後依殺人罪未遂罪嫌送辦。據悉，黃男與張男兩人皆居住在該宮廟附近，彼此互相熟識，黃姓男子疑因酒品不佳，經常莫名辱罵他人，兩人日前爆發衝突，今天上午10時許，張男外出返家發現黃男又在宮廟前喝酒，立即返家帶著生魚片刀出門尋仇，一見到黃男就持刀就朝其頸部、腹部猛砍，黃男阻擋時雙手也被砍傷，當場血流如注倒地求救。救護人員獲報趕抵，發現黃男身上多處刀傷、意識模糊，立即將他送往雙和醫院急救，警方到場當場逮捕張男，全案正依殺人未遂等罪嫌偵辦。