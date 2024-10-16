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民眾黨立院黨團今（16）日召開記者會出示台南市長黃偉哲簽署的決行公文，指控他違法圖利力暘光電，且司法雙標，「台南阿哲沒事，台北柯文哲被整得半死」。黃偉哲隨後痛斥民眾黨刻意潑髒水，「非常惡質」！對此，民眾黨團總召黃國昌則回應，黃偉哲應該先說明為何撤換原承辦科長、加速審查，而不是想把責任全推給他的愛將陳凱凌。台南市長黃偉哲今天針對民眾黨團相關指控表示，當初立委調閱公文市府均如實提供，但公文明明載明是時任經發局長陳凱凌「代為決行」，民眾黨團卻故意隱去不提，刻意誤導、非常惡質。對此，民眾黨團總召黃國昌提出2點回應，首先是今天記者會出示公文，是經濟部今年9月20日回復，「經濟部提供之正式公文並無黃市長所稱經發局長代為決行云云」。他狂酸黃偉哲不知是否吃到民進黨立法院黨團之口水，「膝反射式指摘本人只講一半」，無視相關公文是「民進黨政府的經濟部」所提供的事實。黃國昌表示，第二點是建議黃偉哲，務必先針對民進黨前中執委郭再欽安排力暘集團總裁古盛煇拜會他跟時任經發局長陳凱凌之後，為何旋即撤換原承辦科長、還建議採取連審制加速審查。呼籲黃偉哲不要在愛將陳凱凌被抓包後，就想把責任全部推到他身上。