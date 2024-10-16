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▲涉酒後強吻鍾沛君，網紅朱學恒臉書公開道歉。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

名嘴朱學恒前年6月間，遭議員鍾沛君指控在酒後涉嫌性騷強吻，朱學恒今（16）日在臉書發文公開道歉，「本人於民國一百一十一年八月六日晚間六時許，對A女之不法犯行觸犯強制猥褻罪，對A女造成傷害，本人對此深感悔悟，在此公開對當事人致上最深切的歉意。」對此，鍾沛君今（16）日表示，朱學恆發的這篇文章跟她一點關係都沒有，她的條件很簡單，針對犯行可以逐一道歉，很遺憾她目前看來是沒有，在二審開庭前道歉，他的居心大家都非常清楚，她也指出，朱學恒並不斷催促開一個價碼，「抱歉我不是商品，這件事情的重點不是金錢」。朱學恒2022年8月6日晚間於包廂餐敘時，涉嫌趁友人離開、與國民黨台北市議員鍾沛君獨處時，性騷強吻對方，之後又不顧女方反抗，壓肩二度強吻得逞；去年6月間「＃MeToo」事件爆發後，朱學恒在節目上大談MeToo運動引發鍾沛君不滿，遂於臉書發文揭露此事並提告。鍾沛君今日表示，在一審判決朱學恆有罪之後，他不但不認錯、入監服刑，而是採取繼續上訴，繼續浪費司法資源，在二審開始進入準備程序後，他的律師不斷來找她的律師希望能和解，「但是我的和解條件很簡單，必須針對你犯的錯認真的道歉，判決書寫得很清楚，你就針對犯行一一道歉」，但是朱學恆完全沒做到，所以和解完全沒有談起。鍾沛君說，她的條件其實很清楚，但是他們完全沒有照做，希望他針對她的犯行可以逐一認真的道歉；第二個是他在案發之後，在他自己的直播頻道上面提到她62次、9000多秒的時間，把他的犯罪行為描述成一種政治迫害，她也希望要求針對這件事情逐一還原跟說明，但不知道是他的意思，還是他律師的意思，竟然嗆她的律師說「你以為在玩馬力歐破關！一關過一關。」鍾沛君表示，他一直要她提出一個金額，但是這從來不是一個重點，「重點是你有沒有認真的對我道歉，對所有波及無辜的人道歉」，但是很遺憾目前為止看起來是沒有。媒體問是否是明天二審要開庭，所以朱學恒選在今天道歉？鍾沛君說，大家可以很好去判斷，因為明天二審要開庭，大家都知道犯嫌的犯後態度是法官量刑的一個標準，所以他在開庭前一天做出這樣的事情，他的居心大家都很清楚，很遺憾的是在他來尋求和解時，已經告訴他很清楚，針對判決書的犯行一一道歉，這些他都沒有做到，「反而是他的律師一直催促我們開出一個價碼，很抱歉，我不是一個商品」、「我一直強調我的底線，沒想到換來一句『你以為在玩馬力歐過關嗎，過完一關還有一關』」，最後一次她的律師跟他的律師碰面是不歡而散。