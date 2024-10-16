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由本屆金鐘獎大熱門《八尺門的辯護人》監製董成瑜，所製作的職場求生劇集《Ｘ！又是星期一》，日前開播後大獲好評，不僅電視收視率創佳績，更隨即登上串流平台排行榜第一名。網友看完後也紛紛表示，真的心有戚戚焉！其中飾演公司機車主管代表的温昇豪，揭露自己屬於「同理心氾濫」主管型，馬力歐則是帶入進演藝圈前的工作經驗，將惹人厭的角色詮釋得相當到位，曾莞婷則是笑稱自己化身劇中角色，拍戲力求準時收工！《Ｘ！又是星期一》自6日首播後引起網友激烈討論，尤其劇裡的職場毒雞湯語錄：「辦公室的水比游泳池還深」、「人因夢想而偉大，我因上班而火大」等金句，更是讓廣大上班族心有戚戚焉。除了寫實劇情引起網友熱議外，《Ｘ！又是星期一》在林暐恆的喜感帶領下，用荒誕幽默的方式講述亞洲特有的辦公室文化，觀眾透過和劇中角色產生共鳴，從中獲得面對人生的力量。劇中職場金句連發的馬力歐也表示，因為他從事過各行各業，嚐盡人情冷暖，更能將劇中主管惹人厭的樣貌詮釋得相當貼切。而在劇中飾演冷面女強人、暗藏神秘過往的曾莞婷，也透露自己和角色十分相似：「我拍戲追求高效率，力拼準時收工！」