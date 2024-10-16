喜歡喝星巴克的注意了！全聯咖啡大賞即將於10月18日起登場，不論是咖啡豆、咖啡粉通通都有優惠，還有星巴克粉絲每年最期待的，冬季限定飲品「太妃核果風味拿鐵」於10月19日開賣，全台限量2萬盒，往年冬季限定飲品都會在各大社團引發討論、瘋搶，想要品嘗的民眾可得抓緊第一波購入，平均單杯最低只要30元。
星巴克每年都會推出冬季限定飲品「太妃核果風味那堤」，不過買一送一可不是最便宜的喝法，各大通路也會限時推出「星巴克太妃核果風味拿鐵」沖泡粉包。全聯今（16）日起搶先發佈，門市將自10月19日搶先首發開賣「太妃核果風味那堤」沖泡咖啡，每盒4入只要129元，共計限量2萬盒，往年開賣都會被民眾瘋搶、賣到缺貨，想要購入的民眾建議開賣後衝第一波。
還可搭配18日起至31日全聯開跑的「年度咖啡大賞」，全店沖泡飲品單筆每滿299元現折30元，一次帶走三盒「星巴克太妃核果風味拿鐵23gx4入」現省30元，每杯最低只要30元，福利卡友憑福利卡買1盒再額外加贈20點。咖啡大賞期間至全聯買星巴克全系列商品，單筆滿300元送100元滿額折價券（單筆不累贈，限下次憑券買指定品單筆滿500元時折抵）。
喜歡濃郁奶香的咖啡控們，可以在「星巴克太妃核果風味拿鐵」額外加入溫牛奶讓香醇風味更升級，創造療癒感十足的多層次口感；想要濃醇再升級，只要加入星巴克家享咖啡-特選即溶黑咖啡，獨立包裝、每條就是一份濃縮，讓濃厚咖啡氣息在舌尖綻放，在家也能喝到等同於門市的客製風味，還更省荷包！
同場加映「星巴克節日綜合咖啡豆190g」10月19日起至31每包售價239元，全台限量3000包，憑福利卡買1包加贈20點。精選風味明亮並帶有迷人香料風味的拉丁美洲與印尼阿拉比卡咖啡豆，中度烘焙、帶有香甜楓糖氣息，層次豐富且圓潤滑順，帶給味蕾飽滿的極致享受，在家也能享受節慶的歡愉氣息。
若是不想自己動手泡咖啡的民眾，星巴克門市即起推出2024最新「秋日美好境界」數位體驗，10月25日前天天都有機會抽中「全品項好友分享」，只要購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待！而且星冰樂沒有被排除在外，喝最便宜香草星冰樂才58元、雙果果汁星冰樂68元，巧克力可可碎片星冰樂只要70元爽喝。
數位體驗優惠券兌換時間為11:00-20:00，兌換期間為獲券日＋2天，最後兌換至10月27日；活動透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
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還可搭配18日起至31日全聯開跑的「年度咖啡大賞」，全店沖泡飲品單筆每滿299元現折30元，一次帶走三盒「星巴克太妃核果風味拿鐵23gx4入」現省30元，每杯最低只要30元，福利卡友憑福利卡買1盒再額外加贈20點。咖啡大賞期間至全聯買星巴克全系列商品，單筆滿300元送100元滿額折價券（單筆不累贈，限下次憑券買指定品單筆滿500元時折抵）。
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同場加映「星巴克節日綜合咖啡豆190g」10月19日起至31每包售價239元，全台限量3000包，憑福利卡買1包加贈20點。精選風味明亮並帶有迷人香料風味的拉丁美洲與印尼阿拉比卡咖啡豆，中度烘焙、帶有香甜楓糖氣息，層次豐富且圓潤滑順，帶給味蕾飽滿的極致享受，在家也能享受節慶的歡愉氣息。
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數位體驗優惠券兌換時間為11:00-20:00，兌換期間為獲券日＋2天，最後兌換至10月27日；活動透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。