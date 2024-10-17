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▲統一獅傳奇投手潘威倫，在2009年台灣大賽仍是陣中主力先發。（圖／記者葉政勳攝）

▲王勝偉生涯在兄弟象留下許多名場面，台灣大賽17局的全壘打，就算是轉隊後仍令他難忘。（圖／記者葉政勳攝）

；回顧中職35年歷史，獅象兩隊共在總冠軍賽有6次交手紀錄，兩隊各拿下3次冠軍，但若提到「獅象大戰」的經典名場面，絕對不能忘記2009年G6，兩隊鏖戰17局、6小時14分鐘，象隊靠著王勝偉擊出左中外野的陽春砲，將戰局帶入G7。2009年台灣大賽無論經過幾年，都是球迷口中津津樂道的討論話題，當時上半季冠軍、衛冕軍統一獅陣中，潘威倫仍是主將，高國慶、林岳平、高志綱、潘武雄等球星也還在當打之年；下半季冠軍兄弟象則是以彭政閔為首，搭配陳冠任、王勝偉、周思齊等。兩隊陣容都是一時之選，也是台灣大賽史上第2個「連續2年上演」的對戰組合，當時如外界所預料，，最終統一獅才靠著海克曼上演「147特工」，個人3場勝投，才以4:3擊敗兄弟象，完成連霸。2009年台灣大賽G6，聽牌的統一獅派出洋投雷鵬，兄弟象也推出洋投麥克應戰，不過兩人首局皆呈現不穩而失分，隨後本場比賽之所以名留青史，不僅比賽時間、延長局數、兩隊合計單場9次失誤破紀錄，兩隊單場出賽40人平紀錄，王勝偉、周思齊、陳江和個人9打席之外；，也被視為中職史上最名留青史的戰役之一。2009年台灣大賽已過了10幾年，王勝偉事後接受專訪時也分享，「當時全部球迷都幾乎要拋彩帶，對手是要封王，。」從2008年加入兄弟象後一直待到2021年，這支17局的全壘打，也是職業生涯最難忘的一刻。