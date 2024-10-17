中華職棒35年「台灣大賽」將在週六（10/19）開打，將由元老球隊統一獅對決中信兄弟，上演經典「獅象大戰」；回顧中職35年歷史，獅象兩隊共在總冠軍賽有6次交手紀錄，兩隊各拿下3次冠軍，但若提到「獅象大戰」的經典名場面，絕對不能忘記2009年G6，兩隊鏖戰17局、6小時14分鐘，象隊靠著王勝偉擊出左中外野的陽春砲，將戰局帶入G7。
2009台灣大賽高潮迭起 打滿7場、3場延長賽
2009年台灣大賽無論經過幾年，都是球迷口中津津樂道的討論話題，當時上半季冠軍、衛冕軍統一獅陣中，潘威倫仍是主將，高國慶、林岳平、高志綱、潘武雄等球星也還在當打之年；下半季冠軍兄弟象則是以彭政閔為首，搭配陳冠任、王勝偉、周思齊等。
兩隊陣容都是一時之選，也是台灣大賽史上第2個「連續2年上演」的對戰組合，當時如外界所預料，獅象兩隊前六場戰成3比3平手，且在G3、G5、G6都打到延長賽，最終統一獅才靠著海克曼上演「147特工」，個人3場勝投，才以4:3擊敗兄弟象，完成連霸。
2009台灣大賽G6封神 王勝偉驚天一擊救兄弟
2009年台灣大賽G6，聽牌的統一獅派出洋投雷鵬，兄弟象也推出洋投麥克應戰，不過兩人首局皆呈現不穩而失分，隨後比賽正式進入白熱化，9局打完4:4平手進入延長，由於冠軍賽不允許和局，且當時並未採「突破僵局制」，兩隊又久攻不下，全場上萬名觀眾和球員，就在球場一起上演6小時14分鐘、17局的大戰。
本場比賽之所以名留青史，不僅比賽時間、延長局數、兩隊合計單場9次失誤破紀錄，兩隊單場出賽40人平紀錄，王勝偉、周思齊、陳江和個人9打席之外；王勝偉在17局上面對高建三的一發突破僵局陽春砲，讓這場比賽添加更多戲劇性，也被視為中職史上最名留青史的戰役之一。
延長17局開轟 王勝偉自己也難忘
2009年台灣大賽已過了10幾年，王勝偉事後接受專訪時也分享，「當時全部球迷都幾乎要拋彩帶，對手是要封王，我們則是要守下來，那種壓力、張力也真的讓我印象深刻。」從2008年加入兄弟象後一直待到2021年，這支17局的全壘打，也是職業生涯最難忘的一刻。
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2009年台灣大賽無論經過幾年，都是球迷口中津津樂道的討論話題，當時上半季冠軍、衛冕軍統一獅陣中，潘威倫仍是主將，高國慶、林岳平、高志綱、潘武雄等球星也還在當打之年；下半季冠軍兄弟象則是以彭政閔為首，搭配陳冠任、王勝偉、周思齊等。
兩隊陣容都是一時之選，也是台灣大賽史上第2個「連續2年上演」的對戰組合，當時如外界所預料，獅象兩隊前六場戰成3比3平手，且在G3、G5、G6都打到延長賽，最終統一獅才靠著海克曼上演「147特工」，個人3場勝投，才以4:3擊敗兄弟象，完成連霸。
2009台灣大賽G6封神 王勝偉驚天一擊救兄弟
2009年台灣大賽G6，聽牌的統一獅派出洋投雷鵬，兄弟象也推出洋投麥克應戰，不過兩人首局皆呈現不穩而失分，隨後比賽正式進入白熱化，9局打完4:4平手進入延長，由於冠軍賽不允許和局，且當時並未採「突破僵局制」，兩隊又久攻不下，全場上萬名觀眾和球員，就在球場一起上演6小時14分鐘、17局的大戰。
本場比賽之所以名留青史，不僅比賽時間、延長局數、兩隊合計單場9次失誤破紀錄，兩隊單場出賽40人平紀錄，王勝偉、周思齊、陳江和個人9打席之外；王勝偉在17局上面對高建三的一發突破僵局陽春砲，讓這場比賽添加更多戲劇性，也被視為中職史上最名留青史的戰役之一。
延長17局開轟 王勝偉自己也難忘
2009年台灣大賽已過了10幾年，王勝偉事後接受專訪時也分享，「當時全部球迷都幾乎要拋彩帶，對手是要封王，我們則是要守下來，那種壓力、張力也真的讓我印象深刻。」從2008年加入兄弟象後一直待到2021年，這支17局的全壘打，也是職業生涯最難忘的一刻。