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國民黨前黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠8月底在香港出席統戰活動，遭疑起立聆聽中華人民共和國國歌，涉違反兩岸條例，國防部認定臧確實違反兩岸關係條例，決議裁罰停止領受5年的月退給與之75%，並追繳註銷獎、勳章。臧幼俠透過律師發出聲明駁斥國防部，中國國台辦今(16)日也出聲力挺臧幼俠，反指民進黨綠色恐怖。臧幼俠8月前往香港參加「全球華僑華人促進中國和平統一大會」，這一統戰活動上，中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰也出席致詞，臧幼俠在會場唱中華人民共和國國歌時沒有迴避，遭疑起立聆聽，經國防部確認，裁罰停止領受5年月退俸之75％臧幼俠則透過委任律師聲明反擊，已於9月25日及10月9日前往國防部所屬機關單位及國防部親自說明，並且提供文字書面說明，毫無所指「起立聆聽中國國歌等行為」，反批國防部無具體事證就處分他，揚言訴究相關人員法律責任。在臧幼俠發出聲明後，中國國台辦竟也來幫忙助陣，國台辦發言人陳斌華聲稱，「民進黨當局基於台獨本性，極力打壓島內異己力量，一再藉故迫害參與兩岸交流的人士，我們予以強烈譴責」。陳斌華又稱，「希望廣大台灣同胞認清民進黨當局台獨分裂圖謀和綠色恐怖的嚴重危害，堅決反對其倒行逆施。」不過，對於臧幼俠的說法，國防部今日表示，就原服務機關立場秉持「依法行政」原則，多方查證核實案情，經法定審查會程序，核予適切行政裁罰。