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▲美女主播劉涵竹昨天在高雄被多收10元後車廂使用費。（圖／翻攝劉涵竹臉書）

▲「高雄市政府交通局」公布現行計程車收費方案。（圖／高雄市政府交通局）

計程車收費合不合理，你有認真探究過嗎？昨（15）日前美女主播劉涵竹就分享，自己在高雄遇到計程車司機收取「開後車廂費用」10元，而她一查也驚呼「第一次知道」，不過後續高雄市交通局則表示，司機恐涉違規收費。美女主播劉涵竹昨（15）日在高雄工作結束，帶著行李箱搭計程車抵達高鐵站，下車時240元車資，結果付了250元卻沒找錢，劉涵竹詢問後，司機竟回「劉涵竹為了趕車所以不繼續爭辯，但心裡卻忍不住想吶喊「」。後來劉涵竹在高鐵上查詢，發現高雄和台南的確曾經有規定，乘客若使用後車廂放行李，計程車司機可以加收10元服務費。這讓她開始轉念，「很多司機是長輩，幫乘客彎腰扛行李，難免傷筋骨，多給服務費也說得過去」。劉涵竹也坦言，「好在這麼多年來我遇到的司機都沒收10元，讓乘客視為理所當然，展現南部人的親切溫暖」，原來小小一個台灣就有這樣不同縣市的車資規定，能理解同樣的連鎖店會因為南北生活物價水平不同而有差異。事件曝光後，立刻引爆大批網友討論，但是其實早在2022年，高雄就已經取消了原訂開行李廂10元。針對本次計車程司機開後車廂+10元一事，高雄交通局也回應，計程車未按表收費、另加收開後車廂服務費，乘客可以提供搭車時間、起迄點及車號、駕駛姓名，配合相關照片（如車內副駕椅背執業登記證或下車後含車牌畫面等），實際查詢「高雄市政府交通局」網站發現，現行有明確寫上得特殊加成，只有政府宣布高雄市全區停止上班時，颱風豪雨假計程車得加收50元以及「高雄國際機場停留服務費」等。起步價格：85元（起程前1.25公里不跳表）起跳距離：起程前1.25公里不跳表，之後每200公尺5元。延滯時間計算：每60秒5元春節加價、夜間加成（2300～0600）皆起跳加收20元起步價格：90元（起程前1.25公里不跳表）起跳距離：起程前1.25公里不跳表，之後每200公尺5元。延滯時間計算：每80秒5元春節加價：市內加收50元、桃園機場加收15%停留服務費；無夜間加成起步價格：85元（起程前1.25公里不跳表）起跳距離：起程前1.25公里不跳表，之後每200公尺5元。延滯時間計算：每1分鐘5元春節加價：加收50元夜間加成：加收20元起步價格：85元起跳距離：起程前1.25公里不跳表，之後每200公尺5元。延滯時間計算：每100秒5元春節加價：加收50元夜間加成：加收2成費用颱風豪雨假：加收50元（停班停課時）起步價格：85元起跳距離：起程前1.25公里不跳表，之後每200公尺5元。延滯時間計算：每100秒5元春節加價：加收50元夜間加成：23:00~06:00加收2成費用颱風豪雨假：加收50元（停班停課時）機場停留服務費：國際線另加收停留服務費50元，國內線不加收。