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▲台北漢來大飯店於限定期間內，把整層樓打造成ASMR宇宙，讓粉絲可以更沉浸在張惠妹的魅力當中。（圖／張惠妹IG）

張惠妹（阿妹）將於12月帶著升級為戶外旗艦版的「ASMR Maxxx 世界巡迴演唱會」登上台北大巨蛋，5天演唱會共20萬張票一開賣即售完，再次驗證阿妹的氣勢與魅力。不過驚喜消息還沒結束，阿妹除了帶來最過癮的沉浸式演出之外，張惠妹將於12月21、22、28、29、31日前進台北大巨蛋，以接連5場「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」，成為解鎖台北大巨蛋跨年檔的華語第一人，演唱會門票在9月26日正式販售，一開賣隨即有35萬人同時上線開搶，最後全數將近20萬張門票全數售光，且刷卡成交破紀錄，每秒成交356筆，展現了阿妹身為演唱會女王地位。現在ASMR宇宙持續擴張，張惠妹和團隊打破過去只在演唱會現場販賣周邊的形式，旗下品牌MEIGHT.O.NINE也正式宣布，將在松山文創園區打造「ASMR Maxxx演唱會周邊快閃店」，限時、限量周邊商品即將開賣。另外，台北漢來大飯店於限定期間內，也把整層樓打造成ASMR宇宙，推出「ASMR主題房型」，並預計於10月下旬開賣，在演唱會上盡情釋放能量後，「ASMR主題房型」將持續帶來激動與熱度。入住者將享有獨家設計的備品，更可以參加 「阿妹之夜」等驚喜活動，帶領歌迷完美沉浸ASMR宇宙！