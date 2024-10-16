目前效力日本職棒太平洋聯盟千葉羅德海洋，被稱為「令和怪物」的日籍強投佐佐木朗希，近年來成為大聯盟各球團的重點關注對象，但根據日媒《日刊體育》洛杉磯道奇疑似違規接觸佐佐木朗希，進而引發大聯盟其餘29支球隊的不滿。
根據《日刊體育》報導指出，道奇棒球運營總裁Andrew Friedman曾在10月1日前往日本觀看佐佐木朗希對上樂天金鷲的比賽，該場比賽佐佐木朗希完投9局飆出10K僅失1分，Friedman賽後表示佐佐木朗希是他赴日後見過最有才華的選手，此番稱讚被大聯盟其餘29支球隊視為違法接觸。
在《日刊體育》的報導中提到，一名美聯某球隊的球探透露，早在佐佐木朗希就讀大船渡高中時期，就有高層專門前往現場觀戰，在佐佐木朗希加盟羅德後，也仔細搜集他的資料，並和大聯盟的數據做比對，今年Friedman再度前往日本，並向佐佐木朗希獻殷勤，引發輿論。
羅德在今年洋聯高潮系列賽決勝輪以2:1不敵北海道火腿鬥士，無緣日本一大賽，在賽季結束後，佐佐木朗希是否旅美，成為球迷關注的焦點，羅德球團部長松本尚樹，在14日接受採訪時表示自從佐佐木朗希加入球隊後，每年都和佐佐木朗希討論此事，表示接下來會慢慢和佐佐木朗希討論，並推進旅美的進度。
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在《日刊體育》的報導中提到，一名美聯某球隊的球探透露，早在佐佐木朗希就讀大船渡高中時期，就有高層專門前往現場觀戰，在佐佐木朗希加盟羅德後，也仔細搜集他的資料，並和大聯盟的數據做比對，今年Friedman再度前往日本，並向佐佐木朗希獻殷勤，引發輿論。
羅德在今年洋聯高潮系列賽決勝輪以2:1不敵北海道火腿鬥士，無緣日本一大賽，在賽季結束後，佐佐木朗希是否旅美，成為球迷關注的焦點，羅德球團部長松本尚樹，在14日接受採訪時表示自從佐佐木朗希加入球隊後，每年都和佐佐木朗希討論此事，表示接下來會慢慢和佐佐木朗希討論，並推進旅美的進度。