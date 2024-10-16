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目前效力日本職棒太平洋聯盟千葉羅德海洋，根據《日刊體育》報導指出，道奇棒球運營總裁Andrew Friedman曾在10月1日前往日本觀看佐佐木朗希對上樂天金鷲的比賽，該場比賽佐佐木朗希完投9局飆出10K僅失1分，Friedman賽後表示佐佐木朗希是他赴日後見過最有才華的選手，此番稱讚被大聯盟其餘29支球隊視為違法接觸。在《日刊體育》的報導中提到，羅德在今年洋聯高潮系列賽決勝輪以2:1不敵北海道火腿鬥士，無緣日本一大賽，在賽季結束後，佐佐木朗希是否旅美，成為球迷關注的焦點，羅德球團部長松本尚樹，在14日接受採訪時表示自從佐佐木朗希加入球隊後，每年都和佐佐木朗希討論此事，表示接下來會慢慢和佐佐木朗希討論，並推進旅美的進度。