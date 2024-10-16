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已故知名齊柏林之子齊廷洹日前受邀到苗栗縣演講，遭活動承辦人酸是靠爸族，縣長鍾東錦今（16）日在臉書發文致歉，該篇道歉文被百萬網紅 Cheap戲稱是苗栗國王的罪己詔，讓人雞皮疙瘩，但確實展現了一國之君的高度。Cheap表示，齊柏林的兒子齊廷洹去「苗栗國」演講，承辦人誤傳羞辱訊息給他，酸他靠爸吃穿，最後還驚動到苗栗國王。Cheap引用鍾東錦道歉文中的「我的世界關了燈，陷入永夜般的黑暗，以致於我翻來覆去，輾轉難眠」，表示此事讓鍾東錦寫了一篇文情並茂到煽情的罪己詔，讓人渾身雞皮疙瘩，但確實展現了一國之君的高度。Cheap強調，齊柏林是藝術家，藝術家在台灣是最窮的那種，生前散盡家產只為了自己的理念，留下的是無形的資產，Cheap笑道「是有啥好靠的」。Cheap指出，真正靠爸的是K董那種，拿了爸爸幾百億的遺產，他本人也大方承認阿「沒有錯，我就是靠爸」；Cheap表示，「演講是能賺多少錢，根本超難賺」，並替齊廷洹喊不平，大老遠出國演講卻被酸，「有病嗎？」，直呼很荒謬。Cheap貼文一出，網友紛紛留言表示，「道歉文是AI寫的吧」、「苗栗國王以後可以靠AI寫言情小說」、「畢竟是苗栗國，與眾不同，各位多注意了」、「苗栗真的是一個很特別的國度」、「國王的幕僚文筆還不錯」、「知道了，下次高速公路開到大安溪橋時，要停下來換簽證」、「不得不說，鍾國王的小編文采很不錯」，迴響熱烈。