我是廣告 請繼續往下閱讀

中央銀行總裁楊金龍將於明（17）日赴立法院財政委員會進行「第七波選擇性信用管制之配套措施」專題報告，對於這波打房新增「有房屋者申請第1戶購屋貸款不得有寬限期」規範，楊金龍在最新出爐的書面報告中直接指出，主要就是為了防堵「有房無貸」借款人容易運用財務槓桿進行炒房的漏洞。根據央行推估，總購屋貸款中，有近2成民眾已有房屋而仍申請1筆購屋貸款。由於該等人數眾多，若給其寬限期，即在寬限期內，借款人只需繳交利息而不用償還本金，易被用於短期炒房，「有房屋者申請第1戶購屋貸款不得有寬限期」規範，將可防堵該等借款人不斷使用財務槓桿進行炒房。另外，央行這次也規範自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國，主要是因新申貸2筆購屋貸款人數多，且近期申貸金額與人數激增，並由六都與新竹縣市外溢至全國。 今年第2季新申貸2筆購屋貸款人數占新申貸購置住宅貸款人數比率約達17%，且第2戶購屋貸款金額年增97%、人數年增71%。今年上半年新申貸非特定地區第2筆購屋貸款金額年增49%、人數年增20%，因此，這項規範除可避免資金流供囤房，並有助於引導資金優先提供無自用住宅者購屋貸款。至於公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶以上購屋貸款最高成數，由4成降為3成，央行主要考量該等貸款多屬非自住購屋需求，這項規範將可引導資金優先提供無自用住宅者購屋貸款。 另外，餘屋貸款最高成數由4成降為3成，將可加速建商出售餘屋，增加住宅供給，對抑制房價上漲有所助益，並避免資金流供囤房。楊金龍也提到，今年9月央行搭配調升存款準備率0.25個百分點，透過加強貨幣信用的數量管理，以強化央行道德勸說及這次選擇性信用管制措施成效，將有助進一步減緩信用資源流向不動產市場。 同時，為達成央行信用管制目的，並兼顧民眾購屋自住需求的資金規劃，10月9日央行也發布信用管制規範協處措施，對於繼承取得房屋者、實質換屋需求者，以及自然人已簽訂購屋包括成屋及預售屋合約申辦購屋貸款時，如果符合繼承或換屋情形者，申辦非高價住宅貸款時，不受央行信用管制規範限制。央行也強調，將持續檢視不動產貸款情形與央行管制措施的執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。