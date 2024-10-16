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▲七股科技工業區土地使用規劃，第三次土地公告出售範圍第為產1-7部分、產1-9，與產1-10 。（圖／南市府提供）

南市府自七股科技工業區土地第一、二次公告出售後，全數銷售完畢。目前正辦理七股科技工業區第三次土地出售作業，也是市府經發局首次對於產業園區的土地以標售方式進行處分。經濟發展局表示，為回歸市場機制，這次改採標售方式，可釋出標售土地面積約10.09公頃，共22筆。預計未來七股科技工業區每年將創造290億元的年產值，並提供6000個就業機會。z經濟發展局局長林榮川表示，南市府除了規劃充足的產業用地，工業區內的配套設施也非常完善，包括污水處理廠、電力設施及停車場等基礎設施，為廠商提供穩定的營運環境。前兩次招商成果皆顯示七股科技工業區的高度吸引力，特別是五月份公告第二次土地出售後，於六月底已全部售罄。兩次公告後，共計有35家廠商進駐工業區，申購總面積達35.75公頃，投資總額達110.51億元，預計創造1,787個就業機會及127.34億的年產值。鑑於過去申購過程顯示出產業用地需求殷切，過去採取平價售購土地，難以反映出真正土地價值。這次標售採二階段式開標，符合資格標之投標人再進入價格標審查，欲標購土地之投標人請將上述資料寄送至經發局公告之中華郵政信箱並以掛號郵戳為憑。為企業即時用地需求及未來整體布局，該工業區基地開發，採附條件買賣，要求進駐廠商於期限內完成建廠營運，方能取得產權，配合中央政策，以避免廠商搶購囤地及炒作土地。同時，經前二次公告後，市府持續加速辦理工程進度，截至9月23日各工程進度分別為整地工程75.49%、污水管線工程62.22%、景觀綠美化工程99.81%、排水工程7.4%、整體進度約達32.55%，預計可於116年9月完成開發工程。目前第一次公告之廠商皆完成土地價款之繳納，俟後辦理土地點交等手續，可配合申購人建廠期程提前點交土地，且公共工程施工與廠商建廠同步，可使廠商建廠時無虞。