我是廣告 請繼續往下閱讀

▲入圍益智及實境節目主持人獎的《嗨！營業中》主持群。（圖／《嗨！營業中》官網）

▲林依晨以《不夠善良的我們》入圍戲劇節目女主角獎。（圖／《嗨！營業中》官網）

第59屆金鐘獎頒獎典禮將於10月18日及19日隆重舉行，星光大道眾星雲集，黃豪平與木木（林葦妮）負責主持節目類星光大道，戲劇類星光大道則由楊小黎與侯彥西主持。此外，吳姍儒、姚淳耀將分別擔任兩場典禮主持人，紅毯上預計可見賈靜雯、林心如、林依晨、許瑋甯、郭雪芙、方志友、孫可芳等女星比美，而除了目前已宣布的入圍名單以外，現場將揭曉「最具人氣戲劇節目獎」與「最具人氣綜藝節目獎」等大獎。節目類星光大道可見陳明珠、鍾欣凌、郭彥均、Lulu、庹宗康、任容萱、大霈、馬大元、王彩樺、胡宇威、夏和熙、澎恰恰、許效舜、苗可麗、郭泓志、姚元浩、莎莎、張立東、浩子、庾澄慶、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天、視網膜等人。而《TOP DOG回家》的魏蔓、胡宇威更將帶著五隻狗與12位認養家庭一起走上星光紅毯。戲劇類星光大道則將匯聚賈靜雯、劉俊謙、郭雪芙、楊銘威、林心如、鄭元暢、方志友、孫可芳、鍾瑶、李國毅、楊麗音、李李仁、黃舒湄、巫建和、苗可麗、傅孟柏、柯叔元、曾敬驊、彭千祐、賀軍翔、林依晨、許瑋甯、柯震東、楊貴媚，此外，入圍最多項的《八尺門的辯護人》李銘順、雷嘉汭等也將亮相星光大道，為典禮增添不少看點。典禮當晚的頒獎人陣容也相當亮眼，除了陳漢典、許孟哲、浩子與亂彈阿翔外，林宥嘉也將首次擔任頒獎人，揭曉戲劇類音樂獎項，讓典禮更具期待。第59屆金鐘獎節目類、戲劇類頒獎典禮分別將在10月18日、19日晚間7時於臺北流行音樂中心舉行，並同步於三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視直播。