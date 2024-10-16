台灣大賽有望破12萬人紀錄！中職一年一度的台灣大賽，將在本週六於台北大巨蛋開打，由中信兄弟交手統一7-ELEVEn獅，雙方將展開七戰四勝制系列戰。在大巨蛋效應的加持下，本季多項賽事都打破觀眾數紀錄，包含球星周思齊、潘威倫引退賽以及明星賽，將相當有機會超越2015年，由中信兄弟對陣Lamigo所寫下的12萬2127人，締造台灣大賽史上最多觀眾數紀錄。
「猿象大戰」吸12萬人 攻蛋有望寫紀錄
台灣大賽最高總進場人次，是由兄弟和樂天桃猿前身Lamigo所寫下，雙方2015年在台灣大賽打滿7場，總計吸引12萬2127名觀眾。當時Lamigo洋投投明星（Pat Misch），戲劇性的在第7戰飆出無安打比賽，最終幫助Lamigo拿下台灣大賽勝利，成為當年度總冠軍。
中職今年在增加大巨蛋後，平均進場人數有大幅度提升，尤其是擁有「百萬象迷」的兄弟，更是成為史上首支例行賽平均進場人數破萬的球隊。除了一般例行賽外，本屆明星賽2日活動都在大巨蛋開打，首日就湧入33,688名觀眾，刷新中職史上明星賽最多觀眾數紀錄。
明星賽熱度超高 引退賽締造高峰
更重要的是，人潮帶起錢潮，明星賽吸引包含台灣精品、中華電信、農業部水保署、台灣運彩等多家企業贊助，並且和人氣遊戲《Pokemon GO》合作，吸引不同客群的觀眾進場，也添增不少場邊活動及攤位。
另一方面，本季結束後將引退的球星潘威倫、周思齊，球團都選擇在大巨蛋為2人舉辦引退賽，9月28日的潘威倫引退賽，創下統一獅單場最多觀眾人數進場紀錄。
而周思齊的引退賽，則是連續2日都辦在大巨蛋，9月21、22日為球星周思齊舉辦的引退賽，連續2天都吸引滿場的40,000人進場，展現百萬象迷的超高凝聚力，非常有機會寫下台灣大賽新紀錄。
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台灣大賽最高總進場人次，是由兄弟和樂天桃猿前身Lamigo所寫下，雙方2015年在台灣大賽打滿7場，總計吸引12萬2127名觀眾。當時Lamigo洋投投明星（Pat Misch），戲劇性的在第7戰飆出無安打比賽，最終幫助Lamigo拿下台灣大賽勝利，成為當年度總冠軍。
中職今年在增加大巨蛋後，平均進場人數有大幅度提升，尤其是擁有「百萬象迷」的兄弟，更是成為史上首支例行賽平均進場人數破萬的球隊。除了一般例行賽外，本屆明星賽2日活動都在大巨蛋開打，首日就湧入33,688名觀眾，刷新中職史上明星賽最多觀眾數紀錄。
明星賽熱度超高 引退賽締造高峰
更重要的是，人潮帶起錢潮，明星賽吸引包含台灣精品、中華電信、農業部水保署、台灣運彩等多家企業贊助，並且和人氣遊戲《Pokemon GO》合作，吸引不同客群的觀眾進場，也添增不少場邊活動及攤位。
另一方面，本季結束後將引退的球星潘威倫、周思齊，球團都選擇在大巨蛋為2人舉辦引退賽，9月28日的潘威倫引退賽，創下統一獅單場最多觀眾人數進場紀錄。
而周思齊的引退賽，則是連續2日都辦在大巨蛋，9月21、22日為球星周思齊舉辦的引退賽，連續2天都吸引滿場的40,000人進場，展現百萬象迷的超高凝聚力，非常有機會寫下台灣大賽新紀錄。