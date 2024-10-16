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▲中職明星賽，洪一中對決王建民，王建民還上前跟他擁抱致意，兩人過去是中華隊投捕搭擋。（圖／林柏年攝）

▲中信兄弟本季有10場賽事安排在台北大巨蛋，讓主場平均觀眾人數大增，尤其是9月21、22日為球星周思齊舉辦的引退賽，連2天吸引滿場40,000人進場，寫下中職歷史。（圖／中信兄弟提供）

▲統一獅嘟嘟潘威倫引退賽先發出戰台鋼雄鷹，吸引28018位球迷到場。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.28）

台灣大賽有望破12萬人紀錄！中職一年一度的台灣大賽，將在本週六於台北大巨蛋開打，由中信兄弟交手統一7-ELEVEn獅，雙方將展開七戰四勝制系列戰。當時Lamigo洋投投明星（Pat Misch），戲劇性的在第7戰飆出無安打比賽，最終幫助Lamigo拿下台灣大賽勝利，成為當年度總冠軍。除了一般例行賽外，本屆明星賽2日活動都在大巨蛋開打，首日就湧入33,688名觀眾，刷新中職史上明星賽最多觀眾數紀錄。更重要的是，另一方面，本季結束後將引退的球星潘威倫、周思齊，球團都選擇在大巨蛋為2人舉辦引退賽，9月28日的潘威倫引退賽，創下統一獅單場最多觀眾人數進場紀錄。