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中國近來挑釁動作頻頻，據日本海上保安廳16日表示，中國海警船在15至16日時，連續2天進入釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊海域，這也是今年第39次發生類似事件。根據日媒《共同社》報導，據海上保安廳第11管區（那霸）表示，2艘中國海警船在15日時航行至釣魚台列嶼周邊海域，到了16日早上1點5分左右，其中一艘船駛離，但另一艘中國海警船緊接著進入該海域。據悉，進入該海域的中國海警船上都搭載了疑似機關炮的裝置，並且跟著日本漁船的動向進行航行。日方的一艘巡邏船則前去要求這些海警船離開其主張的領海範圍。海上保安廳指出，這次中國海警船連續兩天進入釣魚台列嶼周邊海域，也是今年第39次發生類似事件。而這也是中國公務船連續12天在釣魚台列嶼附近出現。此外，日方還在其領海外的鄰接區，發現一艘同樣配有疑似機關炮裝置的中國海警船。